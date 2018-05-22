İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz akşam yaşanan akıl almaz olayda, 8 aylık Nehir ile 5 yaşındaki ablasının oyunu az daha ölümle sonuçlanıyordu. İddialara göre, akşam yemeği sonrasında 8 aylık Nehir A. ile oyun oynayan 5 yaşındaki ablasının kardeşine fırlattığı çatal, küçük bebeğin kafasına saplandı. Durumu kısa sürede fark eden aile, kafasına çatal saplanan bebeği Torbalı Devlet Hastanesine götürdü. Doktorlar durum karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşarken minik bebek, ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Kafasına saplanan çatal sorunsuz bir şekilde çıkarılan Nehir bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)
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