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İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin diğer otomobillere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin diğer otomobillere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Menderes-Gümüldür Karayolu, kırsal Şaşal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ş.Ç.'nin (59) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 AAF 378 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, önce Selim Kaplan yönetimindeki 35 EMC 72 plakalı otomobile, ardından da 35 DD 4097 ve 35 ABN 948 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, Kaplan yönetimindeki otomobilde bulunan 6 yaşındaki Nehir Pala öldü. Yaralanan sürücü Selim Kaplan, Ayşe Pala, Deniz Pala ve İlknur Çelen ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıİzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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