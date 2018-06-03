HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Justinianus Köprüsü, Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın en eski tarihi eserlerinden Justinianus Köprüsü, Unesco Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi.

Justinianus Köprüsü, Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) -SAKARYA'nın en eski tarihi eserlerinden Justinianus Köprüsü, Unesco Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi.
Türkiye’den 78 eserin bulunduğu Unesco Dünya Miras Geçici Listesi'ne Sakarya'da 1500 yıldır ayakta duran Justinianus Köprüsü de girdi. Köprünün listeye girmesi için uzun soluklu bir çalışma ortaya koyduklarını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bu görkemli yapıya hak ettiği değeri tekrar kazandırabilmek için bir taraftan girişimlerde bulunurken, diğer taraftan da bin 500 yıllık tarihi yolculuğun hikayesini belgesel haline getirerek buradaki manevi değeri evrensel bir dilde anlatmaya çalıştık. Birçok tarihi olaya şahitlik eden Justinianus Köprüsü’nü tekrar insanlığa kazandırarak, gelecek nesillerimize aktarmak istiyoruz. Bunun aşamalarından birisi olan geçici listeye girmekle de hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayız. İnşallah ülkemiz adına güzel bir başarıya imza atacağız" dedi.
Köprünün tüm insanlığı ortak mirası olarak kabul edilecek olmasının büyük bir mutluluk olduğunu belirten Alemdar, "Listede yer bulabilen eserler bulundukları bölgeyi bir turizm merkezine dönüştürürken, ulusal anlamdaki etkilerinin yanı sıra uluslararası alanda da bir marka haline geliyorlar. Bu markanın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Justinianus Köprümüzün, başta Serdivan olmak üzere şehrimize ve ülkemize katacağı değerle birlikte bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilecek olması bizleri en çok heyecanlandıran noktadır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Justinianus Köprüsü, Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdiJustinianus Köprüsü, Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdiJustinianus Köprüsü, Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdiJustinianus Köprüsü, Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
Devrilen otomobildeki çift ve 3 yaşındaki oğulları öldüDevrilen otomobildeki çift ve 3 yaşındaki oğulları öldü
Şehit Uzman Çavuş Ergin, Giresun'da toprağa verildiŞehit Uzman Çavuş Ergin, Giresun'da toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

İlginizi Çekebilir

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'a turist akını

Bodrum'a turist akını

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.