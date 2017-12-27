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Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 09:24 | Son Güncelleme 20 dakika önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir lisede öğretmenin öğrenciye sınıfta şiddet uygulaması diğer bir öğrenci tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde öğrenciyi yazı tahtasının önüne çekerek diz çöktüren öğretmen, peş peşe tokat atıyor. Daha sonra öğrencinin saçından tutarak kaçmasını önledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın selameti açısından öğretmen S.K'nin okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B sınıfında meydana geldi. İddiaya göre, sınıf öğretmeni olan ve biyoloji ile sağlık derslerine giren kadın öğretmen S.K., dersini dinlemeyen 9. sınıf öğrencisi M.Ö.'yü aynı okulda başka bir sınıfa aldırdı. 1 hafta önce 9/B sınıfında derse giren S.K., sınıfında M.Ö.'yü görünce sinirlendi. Öğrenciyi yazı tahtasının önüne çekerek diz çöktüren öğretmen, "Sen neden benim sözümü dinlemiyorsun" diyerek ona peş peşe tokat atmaya başladı. Hırsını alamayan öğretmen bu kez ayağa kalktı. Öğrencinin saçından tutarak bir yere kaçmasını önledi. Savunmasız kalan öğrenci yediği dayakla kaldı. Ancak M.Y. isimli bir öğrenci bu ana kayıtsız kalmadı. Hemen cep telefonuna sarıldı. Öğretmeni arkadaşını döverken bu anları kaydetti.

M.Y.'de bulunan dayak görüntüleri bilinmeyen bir şekilde yayıldı. Videonun yayılmasının ardından M.Y.'nin babası O.Y., okul müdürü ile görüşmek üzere okula gitti. M.Y.'nin babası O.Y., okul müdürünün görüntülerin silinmemesi halinde M.Y.'nin okuldan atılabileceğini söylediğini iddia etti. Sınıfta gerçekleşen dayak olayının ardından konuşan M.Y.'nin babası O.Y., oğlunun bir suç işlemediğini, ancak asıl suçu öğrenciye şiddet uygulayan kadın öğretmen S.K.'nın işlediğini söyledi.

"Çocuklarımızı, öğretmenlere dövsünler diye emanet etmiyoruz"

Çocukların okula dayak yemek için değil, öğrenim görmek için gittiğini ifade eden görüntüleri çeken M.Y.'nin babası O.Y., "Oğlumun çektiği video bir yerden dağıldı. Ben de bu konuyu okul müdürü ile konuştum. Müdür bey de bana, konunun gereğinin yapılacağını söyledi. Ben görüntüleri müdür beye izlettiğimde 'görüntüler ortaya çıkarsa oğlumun okul hayatının bitebileceğini' söyledi. Benim çocuğumun kötü bir şey yaptığını sanmıyorum. Bir öğretmenin, öğrenciyi dövmesi gibi bir şey söz konusu olur mu? Böyle bir şey var mı? Biz çocuklarımızı öğretmenlere güvenerek veriyoruz. Öğretmenin sınıf içerisinde öğrenciyi dövdüğü görüntüler hiç hoş değil. Öğrenciye dayak atan öğretmenin şu anda aynı okulda görev yapması da doğru değil. Gerekenin yapılmasını istiyoruz.

Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyoruz ama bu olayları görünce zorumuza gidiyor. Dayak olayının üstünden 1 hafta geçti. Öğretmen, 1 haftadır görevine devam ediyor" dedi.

OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yer alması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce S.K. hakkında soruşturma açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın selameti açısından öğretmen S.K'nin okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi. (Ajanslar)

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Okul lise dayak şiddet görüntü Tekkeköy Samsun

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Okuyucu Yorumları 246 yorum
ya kardeşim alın biyoloji öğretmenini o okuldan anadolu lisesine atayın bu işgüzar veli bozuntularının da çenesi kapanmış olur hemde öğretmene ödül olur. bende meslek/teknik lisesi mezunuyum biyoloji dersi zaten varla yok arası gibi.kadıncağız hiç olmazsa mesleğini hakkıyla yapar daha mutlu yaşar. bırakın branş öğretmeni bayanları teknik öğretmen olan erkekler bile meslek lisesinde disiplin sağlamakta zorlanır. veliler elinde telefonla ajitasyon yapacağına çocuklarına nasıl terbiye vereceklerini düşünsün.herşeyi okuldaki öğretmene yıkmak kolay
Sen gel benim çocuğuma bir fiske vurda işgüzarlığı gösteriyim,dünyanı dar edeyim senin..
kimse de kadına şiddet var demesin aha kadın ahada şiddet
@kinger1975 sen ne içtin merak ettim ?
kardeşim sen böyle bir durumda nasıl olur da sapık bir öğretmeni savunabilir sin. ya öğretmen sin, yada bir çocuğun yok. beyin özürlü, sadist seni.
@nkll çok görüldü senin gibi yazanlar...
@nkll ÇOCUĞUN BATSIN . REZİL ÇOCUĞUNDA HİÇ SUÇ YOK DİMİ UĞURSUZ VELİ SENİ.
@saanen öğretmen değilim, beyin özürlü sadist hiç değilim, iki tane de çocuğum var. senin evde 3-4 saat baş edemediğin çocuğun gibi yüzlercesiyle bu insanlar gün boyu uğraşıyor. en büyük sebebi de sen ve yukardaki nkll gibi embesil veliler.
@nkll senin gibilerin çocukları ya tinerci ya sarhoş.ilerde o çocuk senide döver.elime geçsen ondan önce seni ben döverim klavye delikanlısı
@kinger1975 sende daha elit bir ülkeye gitsene valla gitseneo öğretmenide al git ne güzel olur
@kinger1975 BU ÖĞRETMENLERDE HİÇ KAFA YOK.SANA NE ELİN ÇOCUĞUNU TERBİYE ETMEK SANA MI KALDI.GİR DERSE ÇIK DERSE AL MAAŞINI SALLA BAŞINI.
Acaba cocuk ne yapti da kadını delirti ? Yapılan haraket yanlis lakin bende öğretmenim cocuklara dayanmak icin peygamper sabri gerekiyor çoğu yoldan çıkmış ve umursamaz davranıyor
@yigit_juno_1985 begenmiyorsan işini git özelde garson luk yap sabır neymiş öğren
@doc_halil hadi ordan! saygısız insan!
araştır bu çocuğu it serserilik en önde gidiyodur
@thepain oh be ne güzel hem çocuğu döv ondan sonra suçla çocuk dövülerek egitilseydi okula ne gerek vardı
@thepain Varsayalım itin serserinin teki. Öğretmenin görevi onu adam etmek mi, yoksa serseriliği, adam dövmeyi, darp etmeyi öğretmek mi? 2 gün sonra öğrenci öğretmeni darp etse ne olacak?
abartmadan biraz dövmek iyidir. anasının babası başa çıkamıyor öğretmen ne yapsın.
@fatih8281 o zaman yapacayaksın bu mesleği
Lise zamanlarında kim dayak yemedi bir bayan öğretmeni nasıl sinirlendirdiyse artık da bu şiddeti savunduğum anlamına gelmez öğretmen yerine müdürü meslekten atın hademeden şikayetciyim.
yazık senin gibi eğitimciye
sizin gibi öğrenci olmaz olsun . öğretmenler napsın soytarıya cevirdiniz hocaları. bence cocuklarınızı fazla önemsemeyin . yeni nesil cocuk yetiştirmeyi hiç bilmiyor
öğrenci ne yapmış hele onu bir deyin! durup dururken yemedi ya dayağı
@osman551 onu diyorum ben de ne yapmış öğrenci?
“Çocuklarımızı, öğretmenlere dövsünler diye emanet etmiyoruz”.Evatllarınıza sahip çıkın o zaman
sebebi nedir diye soran varmı, dayak yemeden geldikleri durum ortada , Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
şuna eminimki evliyse kocasından değilse sevgilisinden mutlaka şiddet görmüşki o delikanlıyı tokatlıyor bir delikanlının onurunu kırıyor ya o delikanlı karşılık verip de gözünün burnunun üstüne iki yumruk atsaydı kendisinin düşeceği durum ne olacaktı ..delikanlının okul hayatı bitecekti ...diyecek çok şey var da neyse
BÖYLE EĞİTİM Mİ OLUR DERS DİNLEMİYORSA VER DİSİPLİNE ÇAĞIR VELİSİNİ ONA SÖYLE NEDEN DÖVÜYORSUN
@tr_yorumu sonra öğrencide bundan güç alsın zaten bişey yapamıyorlar desin her seferinde derste sıkıntı çıkarsın sonra eğitim almaya gelen çocuklarımız bu mal yüzünden dersten geri kalsın
kim bilir ogretmene ne yapti ben okuldan gecerken elinde sigarayla ogretmenine selam vereni de goruyorum arkadasiyla konusur gibi konusanini da biz soru sormaya cekinirdik
Babaya bak babaya kendisinin veremediği eğitimi başkalarından bekleyecek kadar çaresiz ama suçu başkalarına atmakta üzerine yok bütün suçlu çocuğun ailesidir hemen insanın aklına şöyle düşünce geliyor çocuğa bak sana babasını söyleyeyim
Ne olmuş yani öğretmen dövebilir. o genç ne yaptı birde onu sorun. arkadan gençler aferim hocam diyorlar demekdeki genç suçlu
Keşke öğrenci tarafından öldürülen müdürü de haber yapsaydınız.sadece öğrenciye şiddete değil şiddetin her türlüsüne karşı olmalıyız. Öğretmene, doktora, hakime, savcıya, anneye, babaya ...
@aydingul44 ağzınıza sağlık. Öğretmen öldürüldüğünde bu kadar tepki verilmedi
Bir eğitmen böyle olmamalı derhal açığa alınmalı
öğrenci kim bilir ne b.k yedi
Masum çocuklar! tarafından öğretmene kurulmuş bir komploya benziyor. Öğretmen sandalyede otururken video kayda girmiş çünkü, yani kendilerini öğretmene dövdürmek için önceden plan yapılmış gibi... Ama pardon, öğretmenler hep suçlu değil mi???
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ????
eğitim şart önce VELİLER eğitilmeli yani anne ve babalar sorumluluk almalı ÖĞRETMENLERE yardımcı olmalı EĞİTİM şart
@benav_2016 önce öğretmene bi temiz dayak atalım da görsün bakalım
@benav_2016 Öğretmenlerde kılık kıyafetlerine çeki düzen vermeli.
Öğrenci ders dinlemiyormuş... Öğretmen öğrenciyi başka sınıfa göndermiş.. Ama öğrenci hırtlığa devam etmiş.. Öğretmen diyor ki "niye söz dinlemiyorsun".... Belli ki öğrenci hırtın teki.. Öğrencinin velisi önce çocuğunun durumunu gözden geçirecek.. Eğer çocuğuna sahip çıkacaksa öğretmene destek olacak.. Yoksa o çocuk kesin uyuşturucu bağımlısı falan olacak.. Öğretmeni sürdürme peşinde veli.. Teorik dünya ile gerçek dünya arasındaki farkı anlayamayan beyinler iyi yapalım derken dünyayı berbat etmeye devam ediyorlar...
Hangimz ogrencı hayatında dayak yedık .bu kadar abartmaya ne gerek var.bu olay planlı sekılde ofremınıze karsı yapılmıs.kaydı ceken ogrencı ıdarı yomden ve adlı yonden suclu.ben ogrermen degılım sadece velıyım
@gezer1981 biz yedik diye, çocuklarımızdamı dayak yiyecek. o çocuk ömrü boyunca o dayağı unutamayacak.
öğretmen öldürülüyor bu kadar gündem olmuyor.
yazık yaa çok yazık öğretmenimizin elleri acımıştır keşke elinde bir kızılçık sopasıyla dövseydi o babada akşam evde bana söyleyince birde ben dövdüm onu demiyorda bilmem ne. Yarın böyle öğrencilerin kendini bulacağı yer inşaat sahasında amelelik yapmak o zaman diyecekki keşke öğretmenim beni daha fazla dövseydide bu hallere kalmasaydım.
ana babadan korkmuyorlar hocadanda korkmuyorlar al sana yeni nesil mynetttt senindee katkın var böle boş haber yapılmaz .........zamanında bizde cok dayak yedik şiddete karsıyız ama sankı hoca adam öldürmüs gibi haber yapıyorsun yazıklar olsunnn ....not : küfür edenlere 100 katı geri iade
konu iyice araştırılıp haklı haksız ortaya çıkmadan linç kampanyası başlatmayın, çocuklarımıza da sahip çıkalım saygıyı sevgiyi öğretelim...
öğretmen haklıdır, kolaymı yüzlerce laf dinlemeyen insana eğitim vermek.
Her olayı "inanılmaz" "şok" "skandal" diye abartmanın adı habercilik mi? Öğretmenin yaptığını anne babalar evde defalarca yapmıyor mu? Siz olayın sonucunu veriyorsunuz, öğrenci hangi hareketi yapmışta öğretmen bu hareketle karşılık vermek durumuda kalmış? Gazeetecilikse bu yapılan bizi bundan neden haberdar etmiyorsunuz? Gidip araştırın öğrencinin öğretmenin sınıfta otoritesini sarsacak, itibarsızlatıracak bir puştluk yaptığı ortalya çıkar. Öğrenciye hiç dokunmayan robot gibi öğretmen mi istiyorsunuz? Her boku kameraya almak moda olmayı geçti salgın oldu. Öğretmenlerin üzerine bu kadar gelme
kimbilir bu çocuk ne yaptı da öğretmen çığrından çıktı. öğrenciler öğretmenle dalga geçer hale geldiler.
Yazıklar olsun Mynet, eğitime bir darbe de siz vurun; sırf haber olsun diye.. Disiplin saygı sıfır, çocuklar dokunulmaz oldu ,öğretetmenlere istediği zaman küfür ediyor sınırsız saygısızlık yapıyor. Çünkü biliyor ki her zaman öğretmen suçlu olacak kendine birşey olmayacak.
Öğrencıyı haklı cıkartınkı gelecegımız olmasın.ben bır kanun adamı olarak bu olay planlı sekılde yapılmıs ogretmenımıze.kaydı ceken ogrencı hem ıdarı hemde adlı yonden suclu.
GEÇEN HAFTA BİR OKUL MÜDÜRÜ ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ.SESİNİZ ÇIKMADI.ÖĞRETMENİN YAPTIĞI YANLIŞ AMA OKULLARDA DİSİPLİN KALMADI.
ellerine sağlık hocam
Kardeşim öğretmen dayak atsın karısmayın ilerde o tokat o insanlara çok yarayacak..
ogretmen bizi doverdi lisedeyken sesimiz cikmazda simdi iki tokat attimi dunyayi ayaga kaldiriyolar tabiki fazla iyi degil ama iki tokat atsin ondan bisey olmaz
@ayb_18 iki tokat mı? saçını tutarak,
Böyle pislikleri eğitim camiasından Milli Eğitim temizlemeli. Bu nedir ya? İnsanlar çocuklarını okula dayak yesin diye mi gönderiyor?Bu tip yaratıkların görevlerine derhal son verilmelidir.
ya bırakın öğretmen dövmüş şuymuş buymuş.gençlerin coğu olmuş tam bir azılı ailenin ilgilendiği bile yok.eskiden biz hocalarımızı gördükmü önğmüzü ilikler tek srıaya geçerdik neden çünkü disiplin vardı veli ile öğretmen birlikte hareket eder kimse kimseye karışmazdı.tektip kiıyfet saç yönetmeliğe uygundu.dışarıda üniforma varken biliniriz diye kabahat işlemeye korkardık yada okulun ismine laf gelmessin diye hocalar hep bunu söylerdi.alın size akpnin gençliği ne disiplin ne adap var.öğretmen döverler müdür öldürürler.kına yakın kına..nerden nereye geldi bu memleket.
bizde zamanında hocalarımızdan dayak yiyorduk bence haklılar ülkede daha önemli sorunlar var bunlar gereksiz haber
salak kadın. senin gibiler yüzünden meslek lekeleniyor. sınıfı idare etme yeteneğin yoksa yapma bu mesleği. ergenlik çağındaki çocuk sınıfın önünde dövülür mü. pislik.
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