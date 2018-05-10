Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir Gecesi üç aylar içinde en önem verilen kutsiyeti çok bir gecedir. Bunun nedeni Kur'an'ın Allah tarafından Cebrail vesilesi ile Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bu nedenle İslam aleminde Kadir gecesi dualar, namazlar, ibadetler ile idrak edilir. İbadetlerin yanında insanlar bu gece vesilesiyle yakınlarına mesajlar da gönderirler. Biz de gerek Kadir Gecesi'nin önemi, gerek bu gece yapılabilecek ibadetler ile ilgili bilgileri derledik ve yakınlarınıza gönderebileceğiniz Kadir Gecesi mesajları hazırladık.
KUR'AN'DA KADİR GECESİ
Kur'an'ın vahyedilmesine ait bilgiler Kur'an'ın 97. Suresi olan Kadir Suresi'nde aktarılır.
Şüphesiz ki biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?
Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ
Kadir Gecesi'nin önemi Kadir Suresi'nde açıkça belirtilmiştir. Bu gece öyle önemlidir ki 1000 aydan hayırlıdır ki 83 yıla karşılık geliyor. Yani bu gece yapılacak ibadet bir insanın ömrü boyunca yapacağı ibadet kadar değerlidir.
Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmektedir. Bakara suresinin 185. ayetinde Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edilmektedir. Yani kesin gün bilinmese de Ramazan Ayı için de olduğu kesindir. Peki Kadir gecesi niye Hicri takvime göre aynı tarihte idrak edilmektedir. Hadislere bakıldığında mü'minlere Peygamber efendimizin Kadir gecesi için Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız." Dediği görülmektedir. Bu ada 21, 23, 25 ve 27. gecelere işaret etmektedir. Buna istinaden de geleneksel olarak İslam aleminde de Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilmektedir.
KADİR GECESİ 2018'DE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR
Miladi ve Hicri takvim arasındaki hesaplama farkından dolayı Kadir Gecesi'nin idrak edildiği Ramazan'ın 27. günü miladi takvimde her sene farklı bir tarihe denk gelmektedir. Bu nedenler de her sene Kadir Gecesi ne zaman sorusu gündeme gelmektedir. İşte 2018 ve ilerleyen yıllarda Kadir Gecesi'nin miladi tarihleri...
|Yıl
|Kadir Gecesi
|2018:
|10/11 Haziran Pazar / Pazartesi
|2019:
|31 Mayıs/01 Haziran 2019 Cuma / Cumartesi
|2020:
|19/20 Mayıs Salı / Çarşamba
|2021:
|8/9 Mayıs Cumartesi / Pazar
|2022:
|27/28 Nisan Çarşamba / Perşembe
KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Kadir gecesinde yatsı namazını cemaatle kılarız, sabah namazını cemaatle kılarız, Kadir gecesinde camilere gelip vaazları dinleyip bir takım bilmediğimiz şeyleri öğrenebilir, sohbetlerden istifade ederiz.
Onun dışında da kendi başımıza elimize tespihi alırız, istiğfar getiririz, salavat getiririz. Peygamber efendimize salavat getirmek önemlidir. İmkanı olanlar da tespih namazı kılınırsa, Kadir gecesi bu şekilde ihya edilmiş olur.
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Bu özel gecede özel bir namaz kılınır. Kadir gecesi namazı 4 rekattır ve namazdan sonra da dualar edilir. Kadir Gecesi namazının kılınışı şu şekildedir:
1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,
2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf,
3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,
4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur.
Namazdan sonra:
• 1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.”
• 100 “Elem neşrah leke...” sûresi,
• 100 “İnnâ enzelnâhü...” sûresi,
• 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir.
Ayrıca Hazret-i ÂiŞe (r.a.) vasıtasıyla yine Peygamber Efendimizden Kadir Gecesi için bir dua öğrenelim:
"Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?'
Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin' buyurdu"
KADİR SURESİ'NİN OKUNUŞU VE TÜRÇE MEALİ
Surenin okuşu: Bismillahirrahmanirrahim
"İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr. Ve maa edrâke mâ leyletül kadr. Leyletül kadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim. Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr."
Kadir Suresi Meali: "Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır."
KADİR GECESİ MESAJLARI
Mübarek Kadir Gecesi ibadetler yanında bu özel geninin maneviyatını ve önemini sevdikleri ve yakınlarıyla paylaşmak isteyenler orijinal kadir gecesi mesajları hazırladık. Bu mesajları ile hem Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini hem de iyi dilekleriniz ile dualarınızı yakınlarınızla payalaşabilirsiniz.
Mübarek Kadir Gecesi size ve sevdiklerinize hayırlı uğurlu olsun. Kadir gecesinin hayırlara vesile olması dileğiyle...
Mübarek Kadir gecesinde melekler dualarınızı Cenab-ı Hakk'a taşısın! Günahlarınız af her şey gönlünüzce olsun.
Kur'an'ı Kerim'in bizlere bahşedildiği bu gecede dualarımızı edelim günahlarımızı için af sevdiklerimiz için rahmet dileyelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi'nde bir namaz, bir duanın sevabı bir ömürlük ibadete değerdir. Ömrünüzün imanla ve mutlulukla geçmesi dileğiyle mübarek Kadir Gece'niz hayırlı olsun.
En hayırlı gece bu gece. Cenab-ı Hakk'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Peygamber efendimize bu gece vahyedilmeye başlanmıştır. Bu hayırlı gecenin siz ve aileniz için hayırlı ve rahmetli olması dileğiyle...
Bu değerli gece bin geceden ve ömürden daha hayırlıdır. Bu gece Rabbimizden günahlarımız için af, sevdiklerimiz için rahmet dilerken gönlümde siz de varsınız. Mübarek Kadir geceniz hayırlı olsun.
Kur'an-Kerim'den bin aydan hayırlı bir gece olarak bahsedilen Kadir Gecesi'ni biz de ibadetlerimiz ve dualarımız ile hayırlı bir şekilde ihya edelim. Kadir Gecemiz hayırlı olsun.
Ellerinizi açın gök kubbeye, dualarınızı yakarın ki Cenab-ı Hakk kullarına rahmet bağışlasın. Hakk'ın sevgisi ve şefkati üzerimizde ve üzerinizde olsun...
İlk vahiy geldi bu mübarek gecede! Bu hayırlı gece siz ve sevdikleriniz için güzelliklere, iyiliklere vesile olsun. Cenab-ı Hakk dualarımızı kabul etsin.
Bu mübarek Kadir gecesinde gönülleriniz mutluluk ile dolsun dualarınız kabul olsun. Bu gece ellerimizi Hakk'a açıp ona şükredelim ve günahlarımız için af dileyelim.
Mübarek Ramazan ayının en mübarek gecesi bu gece. Kadir gecesi melekler dualarımızı Cenab-ı Hakk'a taşıyacak. Ondan rahmet ve günahlarımız için ad dileyelim. Mübarek Kadir geceniz kutlu olsun.
Yüreğimizde yakınlarımız için olan sevgimiz dilimizde onlar için olan dualarımız ile Kadir Gecesini ibadet ve huşu ile ihya edelim Kadir Gece'ni mübarek ve kutlu olsun.
Günahlarımızın affına vesilesi olması dileğiyle Mübarek Kadir gecemiz kutlu olsun.
Dualar ve namazlar ile ihya edeceğimiz bu mübarek Kadir gecesinde iyi dileklerim ve dualarım siz ve ailenizledir.
İşleriniz rast gitsin, ailenizin hali vakti sıhhati yerinde olsun inşallah. Bu hayırlı Kadir gecesinde dualarımız kabul olsun.
Kur'an'ı Kerim'in vahyedilmeye başlandığı bu kutsal gecede Cenab-ı Hakk'a şükredelim ve günahlarımız için af dileyelim. Mübarek Kadir Gecesi'nde dualarınızın kabul olması dileğiyle...
1000 aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde namazımızı kılalım dualarımızı edelim, günahlarımız için af dileyelim. Kadir Gecesinde bir ömürlük sevapların hasıl olması dileğiyle.
RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI
Özel günlerde gönderilen mesajlar artık sadece metinden ibaret olmuyor. İnsanlar resimli mesajlar da paylaşıyorlar. Özelikle de bayramlar ve dini günlerde pek çok kişi Whatsapp, Instagram, Facebook ile Twitter gibi sosyal medya ve mesajlaşma platformlarından resimli mesajlar paylaşıyorlar. Kadir Gecesi'nde siz de güzel bir resimli mesaj göndermek isterseniz aşağıdaki resimli Kadir Gecesi mesajları derlememizden hoşunuza gidecek bir mesaj bulabilirsiniz.
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü
Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı
'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!
Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama
Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi
'Böyle müze mi olur?' demeyin! Turist akınına uğruyor
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum