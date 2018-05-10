Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir Gecesi üç aylar içinde en önem verilen kutsiyeti çok bir gecedir. Bunun nedeni Kur'an'ın Allah tarafından Cebrail vesilesi ile Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bu nedenle İslam aleminde Kadir gecesi dualar, namazlar, ibadetler ile idrak edilir. İbadetlerin yanında insanlar bu gece vesilesiyle yakınlarına mesajlar da gönderirler. Biz de gerek Kadir Gecesi'nin önemi, gerek bu gece yapılabilecek ibadetler ile ilgili bilgileri derledik ve yakınlarınıza gönderebileceğiniz Kadir Gecesi mesajları hazırladık. KUR'AN'DA KADİR GECESİ Kur'an'ın vahyedilmesine ait bilgiler Kur'an'ın 97. Suresi olan Kadir Suresi'nde aktarılır. Şüphesiz ki biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. KADİR GECESİNİN ÖNEMİ Kadir Gecesi'nin önemi Kadir Suresi'nde açıkça belirtilmiştir. Bu gece öyle önemlidir ki 1000 aydan hayırlıdır ki 83 yıla karşılık geliyor. Yani bu gece yapılacak ibadet bir insanın ömrü boyunca yapacağı ibadet kadar değerlidir.

KADİR GECESİ NE ZAMANDIR? Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmektedir. Bakara suresinin 185. ayetinde Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edilmektedir. Yani kesin gün bilinmese de Ramazan Ayı için de olduğu kesindir. Peki Kadir gecesi niye Hicri takvime göre aynı tarihte idrak edilmektedir. Hadislere bakıldığında mü'minlere Peygamber efendimizin Kadir gecesi için Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız." Dediği görülmektedir. Bu ada 21, 23, 25 ve 27. gecelere işaret etmektedir. Buna istinaden de geleneksel olarak İslam aleminde de Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilmektedir. KADİR GECESİ 2018'DE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR Miladi ve Hicri takvim arasındaki hesaplama farkından dolayı Kadir Gecesi'nin idrak edildiği Ramazan'ın 27. günü miladi takvimde her sene farklı bir tarihe denk gelmektedir. Bu nedenler de her sene Kadir Gecesi ne zaman sorusu gündeme gelmektedir. İşte 2018 ve ilerleyen yıllarda Kadir Gecesi'nin miladi tarihleri... Yıl Kadir Gecesi 2018: 10/11 Haziran Pazar / Pazartesi 2019: 31 Mayıs/01 Haziran 2019 Cuma / Cumartesi 2020: 19/20 Mayıs Salı / Çarşamba 2021: 8/9 Mayıs Cumartesi / Pazar 2022: 27/28 Nisan Çarşamba / Perşembe KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Kadir gecesinde yatsı namazını cemaatle kılarız, sabah namazını cemaatle kılarız, Kadir gecesinde camilere gelip vaazları dinleyip bir takım bilmediğimiz şeyleri öğrenebilir, sohbetlerden istifade ederiz. Onun dışında da kendi başımıza elimize tespihi alırız, istiğfar getiririz, salavat getiririz. Peygamber efendimize salavat getirmek önemlidir. İmkanı olanlar da tespih namazı kılınırsa, Kadir gecesi bu şekilde ihya edilmiş olur. KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR? Bu özel gecede özel bir namaz kılınır. Kadir gecesi namazı 4 rekattır ve namazdan sonra da dualar edilir. Kadir Gecesi namazının kılınışı şu şekildedir: 1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü..., 2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf, 3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü..., 4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra: • 1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.” • 100 “Elem neşrah leke...” sûresi, • 100 “İnnâ enzelnâhü...” sûresi,

• 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir. Ayrıca Hazret-i ÂiŞe (r.a.) vasıtasıyla yine Peygamber Efendimizden Kadir Gecesi için bir dua öğrenelim: "Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?' Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin' buyurdu" KADİR SURESİ'NİN OKUNUŞU VE TÜRÇE MEALİ Surenin okuşu: Bismillahirrahmanirrahim "İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr. Ve maa edrâke mâ leyletül kadr. Leyletül kadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim. Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr." Kadir Suresi Meali: "Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır."

KADİR GECESİ MESAJLARI Mübarek Kadir Gecesi ibadetler yanında bu özel geninin maneviyatını ve önemini sevdikleri ve yakınlarıyla paylaşmak isteyenler orijinal kadir gecesi mesajları hazırladık. Bu mesajları ile hem Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini hem de iyi dilekleriniz ile dualarınızı yakınlarınızla payalaşabilirsiniz. Mübarek Kadir Gecesi size ve sevdiklerinize hayırlı uğurlu olsun. Kadir gecesinin hayırlara vesile olması dileğiyle... Mübarek Kadir gecesinde melekler dualarınızı Cenab-ı Hakk'a taşısın! Günahlarınız af her şey gönlünüzce olsun. Kur'an'ı Kerim'in bizlere bahşedildiği bu gecede dualarımızı edelim günahlarımızı için af sevdiklerimiz için rahmet dileyelim. Kadir Geceniz mübarek olsun. Kadir Gecesi'nde bir namaz, bir duanın sevabı bir ömürlük ibadete değerdir. Ömrünüzün imanla ve mutlulukla geçmesi dileğiyle mübarek Kadir Gece'niz hayırlı olsun. En hayırlı gece bu gece. Cenab-ı Hakk'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Peygamber efendimize bu gece vahyedilmeye başlanmıştır. Bu hayırlı gecenin siz ve aileniz için hayırlı ve rahmetli olması dileğiyle...

Bu değerli gece bin geceden ve ömürden daha hayırlıdır. Bu gece Rabbimizden günahlarımız için af, sevdiklerimiz için rahmet dilerken gönlümde siz de varsınız. Mübarek Kadir geceniz hayırlı olsun. Kur'an-Kerim'den bin aydan hayırlı bir gece olarak bahsedilen Kadir Gecesi'ni biz de ibadetlerimiz ve dualarımız ile hayırlı bir şekilde ihya edelim. Kadir Gecemiz hayırlı olsun. Ellerinizi açın gök kubbeye, dualarınızı yakarın ki Cenab-ı Hakk kullarına rahmet bağışlasın. Hakk'ın sevgisi ve şefkati üzerimizde ve üzerinizde olsun... İlk vahiy geldi bu mübarek gecede! Bu hayırlı gece siz ve sevdikleriniz için güzelliklere, iyiliklere vesile olsun. Cenab-ı Hakk dualarımızı kabul etsin. Bu mübarek Kadir gecesinde gönülleriniz mutluluk ile dolsun dualarınız kabul olsun. Bu gece ellerimizi Hakk'a açıp ona şükredelim ve günahlarımız için af dileyelim. Mübarek Ramazan ayının en mübarek gecesi bu gece. Kadir gecesi melekler dualarımızı Cenab-ı Hakk'a taşıyacak. Ondan rahmet ve günahlarımız için ad dileyelim. Mübarek Kadir geceniz kutlu olsun.