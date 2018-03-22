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Kandil simidi tarifi: Regaip kandiliniz mutlu olsun!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 15:08 | Son Güncelleme

Bugün Regaip Kandili kutlanacak. Türkiye'nin pek çok yerinde kandil simidi yapılıp ikram edilecek, pastaneler kandil simitlerini vitrine çıkartacak. Siz de kolay bir kandil simidi tarifi ile evimizde güzel kandil simitleri hazırlayıp eşinize, dostunuza, komşularınıza dağıtabilirsiniz. İşte evinde kandi simidi yapmak isteyenler için kandil simidi tarifi ile yakınlarıyla paylaşmak isteyenler için ragaip kandili mesajları...

Kandil simidi tarifi: Regaip kandiliniz mutlu olsun!

Türkiye'de geleneksel olarak kandillerde kandil simidi yapılır ve ikram edilir. Bu Berat Kandilinde de gerek pastanelerde, gerekse fırınlarda ve evlerde kandil simidi yapılacak. Aşağıdaki kandil simidi tarifi ile siz de evinizde kandil simidi yapıp komşularınıza ikram edebilir ve Regaip kandillerini kutlayabilirsiniz. İşte evinde kandi simidi yapmak isteyenler için kandil simidi tarifi ile yakınlarıyla paylaşmak isteyenler için ragaip kandili mesajları...

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzeme Listesi
1 çay bardağı sıvıyağ
1 çay bardağı yoğurt
1 paket Sana Margarin
1 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
göz kararı un
1 adet yumurta akı

(8-9 Kişilik - 25 dakika)
Hazırlanışı
Adım 1
Yumurta akı hariç bütün malzemelerİ karıştırıp hamur yapın. Yarım saat dinlendirin.
Adım 2
Küçük simitler yapın. Bu simitler önce yumurta akına, daha sonra da susama veya çörekotuna bulayın.
Adım 3
Yağlı kağıt sarılmış tepsiye dizin. 190 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

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