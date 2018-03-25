HABER

Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 09:02 | Son Güncelleme

Kargo şoförü, İstanbul’dan Bursa’ya götürdüğü 1 milyon TL değerindeki otomotiv ve teknoloji ürünleriyle ortadan kayboldu. Son olarak bir istasyondan mazot alırken güvenlik kamerasına yakalanan şoför, her yerde aranıyor.

Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

Kargo ve lojistik şirketinde taşeron olarak görev yapan şoför, İstanbul’dan Bursa’ya götürdüğü 1 milyon TL değerindeki otomotiv ve teknoloji ürünleriyle ortadan kayboldu. Merkezi İstanbul Ataşehir’de bulunan Türkiye genelinde 250 çalışanı olan lojistik şirketi, yoğun teslimat dönemlerinde taşeronlarla çalışıyordu. 3 yıldır başvurdukları taşeron firmayla, hem kiralık araç hem de şoför desteği vermek üzere sözlü olarak anlaşıldı. Firmanın görevlendirdiği şoför Necati K., 17 Mart’ta Ataşehir’deki transfer merkezine gitti. 1 milyon TL değerindeki tekstil, otomotiv ve teknoloji ürünleri kamyona yüklendi. Gerekli evraklar imzalandı, sözleşme yapıldı.

Kamyon, Bursa’ya gitmek üzere yola çıktı. Sabaha karşı Bursa’daki depoya teslimatı yapması beklenen şoförden uzun süre haber alınamayınca çalışanlar şüphelendi. Sabah ulaşılan şoför, Sakarya’da aracın arıza yaptığını, tamirhanede olduğunu söyledi. Saatler geçmesine rağmen kamyon varış noktasına ulaşmayınca polise haber verildi. Kontrollerde aracın Sakarya’ya girmediği, ehliyet, ruhsat ve faturanın sahte olduğu belirlendi. İmzalanan belgelerde kullanılan tüm bilgilerin ve araç plakasının gerçek sahibinin Elazığ’da taşımacılık işleri yapan ve 4 ay önce kimliğini kaybeden Şahin Demir olduğu, aracın ikiz plakalı olduğu ortaya çıktı. Son olarak bir istasyondan mazot alırken güvenlik kamerasına yakalanan şoför, her yerde aranıyor.

‘BANA SÜRE VERİN’

Bu arada kaçan sürücü olduğunu söyleyen bir kişinin firmadan bir çalışanı arayarak “Bu işi ben yaptım ama pişmanım. Bana biraz süre tanıyın. Malları getireceğim” dediği ileri sürüldü. (Habertürk)

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
Kapınızı, bacanızı sıkı kilitleyin!Kapınızı, bacanızı sıkı kilitleyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kargo istanbul Bursa hırsızlık kargo şoförü

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

'Türk ordusu bizi de kurtarsın' diyen Tel Rıfat halkı havadan görüntülendi

'Türk ordusu bizi de kurtarsın' diyen Tel Rıfat halkı havadan görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evinden yorgana sarıp kaçırdılar! Polisin çalışması sonuç verdi

Evinden yorgana sarıp kaçırdılar! Polisin çalışması sonuç verdi

Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

Biri silahına güvendi öteki cesaretine! Soyguncuyu böyle dize getirdi

Biri silahına güvendi öteki cesaretine! Soyguncuyu böyle dize getirdi

Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...

Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...

Din kültürü öğretmeni 5 kız öğrencisini taciz etti

Din kültürü öğretmeni 5 kız öğrencisini taciz etti

12 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı! Yanına yaklaştı ve...

12 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı! Yanına yaklaştı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.