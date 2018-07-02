HABER

Kartal'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

KARTAL açıklarında kaybolan Serkan Kulaoğlu'nun (27) cansız bedenine ulaşıldı.

Kartal'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) KARTAL açıklarında kaybolan Serkan Kulaoğlu'nun (27) cansız bedenine ulaşıldı.
Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu kayıplara karışmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu Kulaoğlu'nun cansız bedeni denizden çıkarıldı.

(FOTOĞRAF)

Kartal'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)Kartal'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
Eve yapılan operasyonda dinazora ait ait çene kemiği fosili ele geçirildiEve yapılan operasyonda dinazora ait ait çene kemiği fosili ele geçirildi
Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 3 asker adliyedeEskişehir'de FETÖ şüphelisi 3 asker adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

Başkent’te fırında yangın çıktı: 1 ölü

Başkent’te fırında yangın çıktı: 1 ölü

Edremit'te silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Edremit'te silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Kilis'te baraj göletinde 3 kişi boğuldu

Kilis'te baraj göletinde 3 kişi boğuldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.