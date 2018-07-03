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Kartal'da otomobil hırsızlarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 13:36 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da oto hırsızlığına yönelik operasyonda çaldıkları araçları parçalayarak sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kartal'da otomobil hırsızlarına operasyon

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da oto hırsızlığına yönelik operasyonda çaldıkları araçları parçalayarak sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Üsküdar ve Pendik'te geçen ay çalınan iki otomobille ilgili olarak çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden yapılan takiplerle ekipler araçların yerlerini tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda parçalanmış 3 araç bulundu. Parçaları birbiri ile değiştirilen ve motorları sökülmüş araçlar incelemeye alındı. Ekipler araçların şasi numaralarını kontrol ettiğinde Üsküdar’da 4 Haziran'da Sabri G.'ye, Pendik’te 6 Haziran'da çalınan Erkan K.'ya (41) ait araç olduğunu tespit etti. Operasyonda, araçları çaldıkları öne sürülen Kamil Y. (38) ve Sedat M. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen çalıntı araçlar sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheliı adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Kartal'da otomobil hırsızlarına operasyonKartal'da otomobil hırsızlarına operasyonKartal'da otomobil hırsızlarına operasyonKartal'da otomobil hırsızlarına operasyon

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