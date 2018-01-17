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Kayıp Ecem’in sırrı defineci Süleyman’da

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 08:31 | Son Güncelleme 7 saat önce

11 gün önce kaybolan Ecem’in en son annesinin sevgilisi olduğu öne sürülen defineci Süleyman Kara ile buluştuğu ortaya çıktı. Bunalıma girip denize atlayan anne Esra Ercömert’in ise cesedine ulaşıldı

Kocaeli'nde 17 yaşındaki kızı Ecem'in kaybolmasının ardından bunalıma giren ve Kandıra açıklarında denize atlayan anne Esra Ercömert'in (41) cesedi bulundu. Esra Ercömert ve kızı Ecem'in hayatı ise tam bir dram... Esra ilk evliliğini 23 yaşında iken Gökhan Balcı ile yaptı. Bu evlilikten Ecem dünyaya geldi. Genç kadın 4 yıl sonra eşinden boşandı. Kızı Ecem ile birlikte Gölcük'te yaşayan ailesinin yanına döndü. Ercömert bir süre sonra ikinci evliliğini yaptı. Ancak bu evliliği de uzun sürmedi. Bir mimarlık ofisinde çalışan Esra Ercömert, 2 yıl önce rahim kanseri olduğunu öğrendi. Zorlu bir süreç geçirdi. Bir yıl önce ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu. Ancak kendisinden hemen sonra kızı Ecem rahatsızlandı. Yapılan tetkiklerde Ecem'in göğüs kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Kendisi gibi kızı da zorlu bir sürece girdi. Ecem'in geçen yıl martta bir göğsü alındı. Tetkiklerde genç kızın sonuçları iyi çıktı. Ancak 11 gün önce Ecem ortadan kayboldu.

'TARİHİ TAÇ VERECEK'

İddiaya göre genç kız en son, annesinin sevgilisi olduğu öne sürülen Süleyman Kara ile buluştu. Ecem kaybolmadan önce erkek arkadaşına "Süleyman amca bir mezarda tarihi taç buldu. Zengin olduk." mesajını gönderdi.

Mesajında Kara ile buluşacağını yazan Ecem'den bir daha haber alınamadı. Tarihi eser kaçakçılığından aranan Kara tutuklandı. Evde 25 gram esrar, 4 eski tabanca ele geçirildi.

Genç kızın babası Gökhan Balcı ise, "Mahkeme kızımın velayetini anneye verdiği halde 12 yaşına kadar ben büyüttüm. Annesinin bir yıldır Süleyman Kara ile ilişkisi varmış. Kara ifadesinde Ecem'i görmediğini anlatmış. Ama Ecem'in yazdığı son mesajlar, en son onunla görüştüğünü gösteriyor" dedi. (Sabah)

9 gün önce kaybolan kanser hastası kızını bulamayan anne intihar etti
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Anahtar Kelimeler:
define Esra Ercömert Ecem Süleyman Kara

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Ne biçim aile ilişkileri bunlar,TV deki filmler ve diziler toplumu nasıl etkilemiş,hayret ettim.
ne hikmetse hayatta bütün zorlukları garibanlar çekiyor..ALLAHIM sen kimseye çekemiyeceginden fazla dert yükleme:((
çarpık ilişkiler yumağı muhtemelen 2 insanın hayatına mal olmuş
hayatta bütün dertler acılar ve çileler sanki garibanlar için yaratılmış...
cumhurmuslu tam teresi tvdeki dizi ve filimler gerçek hayatta yaşanmış olaylardan yola çıkarak yapılan işleredir senin dediğin gibi değil
@kubilaylermi cumhurmuslu haklı. Birilerinin hayal dünyası film oluyor, birileride hayat öyle olacak zannediyor bunlar onlardan kaynaklanıyor. İnsanlar inandıkları gibi yaşamadığından yaşadıklarına inanıyorlar.
Kız henüz bulunamamış galiba...hastalıklar, ayrılıklar şanssızlıklar kadını dayanamaz hale getirmiş bu dünyada yeteri kadar çile çekmiş inşallah öbür tarafta huzuru bulur..Allah rahmet eylesin.
Olumsuzluklar olumsuzlukları tetikliyor. Önünüze çıkan her zorluk karşısında pes etmek yeni zorlukları getiriyor. İnsanlar kolay yolu seçip evlilik problemlerine direnmiyorlar ve ayrılığı seçiyorlar; neticede parçalanan aileler kötü niyetli insanların hedefi haline geliyor. Tabi ki dışarıdan gazel okumak kolay. Allah dirlik ve düzenimizi bozdurmasın.
ilk eşinden kimbilir ne dandik bir sebeple boşanmış biraz dayansaydı bnunların hiçbiri olmayacaktı! o yüzden kadınlar fazla yapmayın.
büyük ihtimal süleyman amcası kendisine taç gösterdi sorada nuri alço ya bagladı baba yarasıyız diye sonrada gömdü bir çukura ..allah rahmet eylesin ..
bunlar nasıl insanlar nasıl ilişkiler nasıl bir memlekette yaşıyoruz ya rabbim
kaybolan ne zaman dönmüşkü.nereye gidiyor ülke.gencecik çocuklar toprağa giriyor.şimdiden allah mekanını cennet eylesin
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