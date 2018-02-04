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Kaza yapan otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 19:53 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu Yekbas köyünde meydana geldi.

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu Yekbas köyünde meydana geldi. Sungurlu’dan Boğazkale istikametine seyir halinde olan Sefa Dertlioğlu yönetimindeki 19 SN 738 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Ali Sevim yönetimindeki 71 AL 940 plakalı odun yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan aracı söndürdü. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nesibe Küçükkoçak yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

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