Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şehirde yürüttüğü çalışmalarda iki kişi uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Selim Özer Mahallesi’nde bir evin bahçesinde suçüstü yakalanan G.B. ve S.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki kişiden G.B. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.