HABER

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:03 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şehirde yürüttüğü çalışmalarda iki kişi uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı.

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şehirde yürüttüğü çalışmalarda iki kişi uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Selim Özer Mahallesi’nde bir evin bahçesinde suçüstü yakalanan G.B. ve S.K. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan iki kişiden G.B. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çağdaş Bale Topluluğu İKÜ' de izleyicisi ile buluşuyor

Çağdaş Bale Topluluğu İKÜ' de izleyicisi ile buluşuyor

Bülbül tepesi vuruluyor

Bülbül tepesi vuruluyor

MİT'in Sudan'da yakaladığı işadamı: 15 Temmuz’dan sonra pişman oldum

MİT'in Sudan'da yakaladığı işadamı: 15 Temmuz’dan sonra pişman oldum

Beyaz eşya mağazasını soyanlar yakalandı

Beyaz eşya mağazasını soyanlar yakalandı

TEM'de faciaya ramak kala (1)

TEM'de faciaya ramak kala (1)

Ailecek çalışan hırsızlar otomobillerinde yakalandı

Ailecek çalışan hırsızlar otomobillerinde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.