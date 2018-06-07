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Kız çocuklarını taciz eden sapığa meydan dayağı! İnternetten canlı yayın yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 20:26 | Son Güncelleme

Sosyal medya bunu konuşuyor. Kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen adama tekme tokat dayak atıp zorla özür dilemesini istediler.

Öğrenci olduğu görülen bir kızı sözle taciz ettiği iddiası ile bir genci darp edip cep telefonu ile videosunu çektiler. Sosyal medyada yayınlanan bu videonun nerede ne zaman çekildiği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Sosyal medya kullanıcıları genç kıza taciz girişiminde bulunan kişinin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

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