Kızıltepe’de 1070 paket kaçak sigara yakalandı

Mardin Kızıltepe ilçesinde 1070 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan 1 araçta 1070 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kızıltepe’de yapılan yol kontrollerinde, 1070 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılarak gözaltına alındı.