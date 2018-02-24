Kızıltepe’de 1070 paket kaçak sigara yakalandı

Mardin Kızıltepe ilçesinde 1070 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.
Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan 1 araçta 1070 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kızıltepe’de yapılan yol kontrollerinde, 1070 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.
Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılarak gözaltına alındı.
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