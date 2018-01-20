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Konya'da site otoparkındaki 16 aracın üzerine mermi bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 12:28 | Son Güncelleme 3 saat önce

Araçlar üzerinde inceleme yapan ve mermilere el koyan polis ekiplerinin, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki bir sitenin otoparkında bulunan 16 aracın üzerinde, tabanca mermileri bulundu.

AA'nın haberine göre, Kosova Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Mehmet Eken, eşiyle birlikte aracına bindiğinde, otomobilin cam sileceği üzerine bırakılmış tabanca mermisi olduğunu fark etti. Eken'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, site otoparkında bulunan 15 aracın daha üzerine aynı mermilerden bırakıldığını belirledi.

Araçlar üzerinde inceleme yapan ve mermilere el koyan polis ekiplerinin, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Mehmet Eken, gazetecilere yaptığı açıklamada, benzer bir olayın daha önce de yaşandığını belirterek, kooperatif aracılığıyla aldıkları evlerinden çıkarılmak istendiklerini, mermilerin kendilerine gözdağı verilmek amacıyla bırakılmış olabileceğini ileri sürdü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Selçuklu tabanca mermisi site otoparkı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok mafya vari dizi izlemiş bunlar gereksiz israf sürüleri
bir site dolusu insan öldürecekler yani... yetkililer birileri ölene kadar kılnıı bile kıpırdatmaz burası türkiye.
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