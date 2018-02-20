Maçka Parkı'ndaki olayda yeni gelişme

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yapılan duruşmaya müşteki sanıklar Çağla Köse ve Savaş İlter avukatlarıyla birlikte katıldı. Kimlik tespiti yapılan her iki müşteki-sanık, bu olaydan sonra işsiz kaldıklarını söyledi. Çağla Köse, heyecanlı olduğunu belirterek, yazılı hazırladığı savunmayı okudu.

"BÖYLE GİYİNİYORSUNUZ TECAVÜZE UĞRAYINCA 'GÜVENLİK BİZİ KORUMADI' OLUYOR"

Maçka Parkı'ndaki tuvalet sırasında beklerken Savaş İlter'in yanına geldiğini, "Bu şekilde gezemezsiniz, uygun değil. Böyle giyiniyorsunuz, tecavüze uğrayınca güvenlik bizi korumadı diyorsunuz" diyerek, kendisini herkesin içinde küçük düşürdüğünü söyledi. Kıyafetinin hiçbir rahatsız edici yönü bulunmadığını belirten Köse, sonrasında gelen polislerin de kıyafetinde hiçbir sorun olmadığını, olsa bile buna karışmaya haklarının olmadığını herkesin içinde söylediklerini ifade etti.

"YARI ÇIPLAK, SÜTYENSİZ..."

Köse okuduğu savunmasının devamında şunları söyledi:

"Sanık bu laflarla benim gibi giyinen kadınların tecavüze uğramasını haklı, benden farklı giyinen kadınların tecavüze uğramasını ise haksız şeklinde bir imada bulunmuş oldu. Bu söylem, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmektir. Ayrıca onca insanın içerisinde benim vücut hatlarımı inceleyerek bana ve çevredeki diğer insanlara benim hakkımda 'yarı çıplak', 'sutyensiz' gibi söylemlerde bulunmuş olması da açıkça cinsel tacizdir."