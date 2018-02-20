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Maçka Parkı'ndaki olayda yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 15:40 | Son Güncelleme

Maçka Parkı'nda kıyafete müdahale ettiği iddia edilen özel güvenlik görevlisi Savaş İlter ile kıyafetine müdahale edildiğini söyleyerek şikayetçi olan Çağla Köse'nin karşılıklı açtıkları "hakaret" davasına devam edildi. Köse, " Sanığın onca insanın içerisinde benim vücut hatlarımı inceleyerek bana ve çevredeki diğer insanlara benim hakkımda 'yarı çıplak', 'sutyensiz' gibi söylemlerde bulunmuş olması da açıkça cinsel tacizdir" dedi

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yapılan duruşmaya müşteki sanıklar Çağla Köse ve Savaş İlter avukatlarıyla birlikte katıldı. Kimlik tespiti yapılan her iki müşteki-sanık, bu olaydan sonra işsiz kaldıklarını söyledi. Çağla Köse, heyecanlı olduğunu belirterek, yazılı hazırladığı savunmayı okudu.

"BÖYLE GİYİNİYORSUNUZ TECAVÜZE UĞRAYINCA 'GÜVENLİK BİZİ KORUMADI' OLUYOR"

Maçka Parkı'ndaki tuvalet sırasında beklerken Savaş İlter'in yanına geldiğini, "Bu şekilde gezemezsiniz, uygun değil. Böyle giyiniyorsunuz, tecavüze uğrayınca güvenlik bizi korumadı diyorsunuz" diyerek, kendisini herkesin içinde küçük düşürdüğünü söyledi. Kıyafetinin hiçbir rahatsız edici yönü bulunmadığını belirten Köse, sonrasında gelen polislerin de kıyafetinde hiçbir sorun olmadığını, olsa bile buna karışmaya haklarının olmadığını herkesin içinde söylediklerini ifade etti.

"YARI ÇIPLAK, SÜTYENSİZ..."

Köse okuduğu savunmasının devamında şunları söyledi:

"Sanık bu laflarla benim gibi giyinen kadınların tecavüze uğramasını haklı, benden farklı giyinen kadınların tecavüze uğramasını ise haksız şeklinde bir imada bulunmuş oldu. Bu söylem, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmektir. Ayrıca onca insanın içerisinde benim vücut hatlarımı inceleyerek bana ve çevredeki diğer insanlara benim hakkımda 'yarı çıplak', 'sutyensiz' gibi söylemlerde bulunmuş olması da açıkça cinsel tacizdir."

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"PROVAKATÖRMÜŞÜM GİBİ YANSITILDI"

Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bu olaydan sonra kendisinin provokatörmüş gibi yansıtıldığını ve hakkında "ajan" şeklinde haberler yapıldığını belirten Köse, İlter'e hakaret etmediğini, sadece bunca tacizine rağmen gidip polis çağırması üzerine arkadaşına dönerek, "Manyağa bak ya" dediğini bunu da hakaret amaçlı söylemediğini savundu.

Maçka Parkı'ndaki olayda yeni gelişmeMaçka Parkı'ndaki olayda yeni gelişme

"ÇOCUKLU BİR KADIN GELİP 'ALDIĞINIZ PARA HELAL Mİ' DEDİ"

Daha sonra savunma yapan müşteki-sanık Savaş İlter ise, "Parkta devriye atarken çocuklu bir kadın yanımıza gelerek, 'parkta mahrem yerleri görünen bir bayan var. Rahatsız oluyoruz. Aldığınız para helal mi? dedi. Ben de erkekler tuvaleti önünde sırada bekleyen Çağla Köse'nin yanına giderek, 'rahatsız olanlar var. Üzerinize biraz dikkat edin' diyerek uyarıda bulundum. Böyle demem üzerine bana, 'sen kimsin karışamazsın' diyerek bağırdı. Bağırması üzerine çevrede bazı erkekler de toplanarak beni sıkıştırmaya başladı. Bana, 'şeriat mı getireceksiniz. Burayı Fatih'e mi çevireceksiniz' diyerek tepki gösterdiler. Hatta biri yakamdan tutarak, 'sıkıysa bana vur' diyerek beni oyuna getirmeye çalıştı. Aradığım polis 2 saat sonra geldi. Sonra karakola gittik" diye konuştu.

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"HANGİ MEVZUATA DAYANARAK SÖYLEDİN"

Daha sonra avukatının "O gün Çağla Köse'nin üzerinde nasıl bir kıyafet vardı" sorusu üzerine İlter, "O gün üzerinde transparan kıyafet vardı diyorlardı ama tülden ibaretti" diye cevap verdi.

Bunun üzerine söz alan Köse'nin avukatı ise İlter'e, "Hangi mevzuata dayanarak bir kişinin düzgün bir giyinmesini istedin" diye sordu. İlter, "Ben lütfen üzerinize dikkat edin Burası kamuya açık bir yer. Çocuklu aileler rahatsız oluyorlar dedim" diye konuştu. Köse'nin avukatı ise sorduğu sorunun cevabının bu olmadığı söyledi.

Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktığı anlatılıyor. Güvenlikçi Savaş İlter'in, "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" demekle Çağla Köse'ye "alenen hakaret" ettiğini, Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş" diyerek "hakaret" ettiğini belirtiliyor. Güvenlikçi İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Bu yorum pek sevilmeyecek biliyorum ama bayanlarımızın giyim ve kuşamına dikkat etmeleri gerekiyor. Piyasada o kadar it kopuk çoğalmış ki, akşam vakti tenha bir yerden geçilmez olmuş. Bir de tahrikvari giyim kuşam olunca gündüzleri bile saldırılar başlamış. her konuda Eğitim şart.....
Güvenlik Görevlisi arkadaşım keşke şeriatı getirebilsek, keşke..
@bayroy şeriat olan ülkelere gidebilirsin tutan yok
@bayroy valla şeriatla yonetilen ulkeler var, gidip yasayabilirsiniz, ama burda o iş biraz sıkar, bu memleketi biz sizin atalarinizdan vura vura aldik
@bayroy şeriat olan ülkelere gidebilirsin tutan yok
@bayroy Şeriat gelse ilk sizin gibi sapıklar asılır :) Bir insanın sapık olmaması için şeriata ihtiyacı yok ne olur tecavüzcüleri sallandırırsın olur biter. Yoksa bu devirde türbanlılara da artık insanlar şehvet duyuyor
istesen de istemesen de çok yakında dünyanın tamamı şeriatla yönetilecek sen o zaman nereye gideceksin
@bayroy onun atalari kim ? senin kisi kim? kim kime vurmuş?
Ben de olsan kamu alanda rahatsız olunca görevliye bildiririm gayet doğaldır soyunmak istiyorsan git sounmaya uygun yerler vardır orda soyun genelevede gidebilirsiniz istiyorsanız
güvenlikçi ekmek parası derdinde. kimse bu çağdaşlara durduk yere bulaşmak istemez. gece çevirmede sarhoş yakalanıp polise saldıran, öbür gün de polis beni taciz etti diyen çağdaşları hatırlayın.
Erkekler veya erkeğim diye deri ceketleri ile deri botları ile zuppe tipler silkelesen ceplerinden cay parası çıkar ancakkk avm ye bi girişleri var sanırsın avm onların ulann.. neysee kısacası erkekler erkek karakteri oluşturabilirlerse beyfendi olduğu gibi görünen eğitimli veya eğitime açık ama toplum tv de eğitim alıyor. aaa çok güzelmiş çanta marka ney hemen tl sarıl sahtesi varmıy gidip alalım aha size sahte saçma sapan hayatınızın özeti şimdi bu adam neden sapık oluyor bence hepsi sapık hakim bey trans paran giyen kızlar o güvenliği uyaran namuslu namussuz batan ve şansını deneyen mazlum.
adam haklı biraz yanlış uslüpla uyarmış okadar edepli giyinen kimse tacize uğramıyo edepsiz ar olmayınca nefsi dürtüyo sonuçta önce göz bakıyo sonrası... niyete kalmış.
3 yasinda cocukta edepsin giyinmis degilmi. sapik herif. sen bakma arkadasim. gozune sahip cik.
Yahu su resimdekilerin giyimlerine bir bakinda Allah icin samimi olun yahu. boyle ozgurluk olmaz be kardesim bizim kulturumuzde edep var haya var namus kavramlari var.
Şöyle bir varsayım yapalım o an parkta olan kaç kişi o bayana bakmıştır,belki de çoğu insan bakmış ve şuna bak nasıl kıyafet giymiş demiştir,bunu diyenlerin arasında büyük çoğunluğu kadınlar oluşturmuştur emin olun,erkek te nefis uyandıran kıyafetler giymek toplumca sakıncalıdır,heleki bizim toplumumuz daha buna hazır değildir zaten.odessa da plaja gidin kimse kadınları dikizlemez,ama alanyada,yada bodrum da denize giren bayanları dikizleyen yüzlerce türk erkeği görebilirisiniz.Vatandaşa kamuya açık alanda şu kıyafeti giyemezsin diye bir yasa varmı biliyorum ama bizim ülke hazır değil buna.
Bırakın bu kara zihniyetli adamları korumayı. Sanki pis sapıklar sadece açık giyinenleri taciz ediyor? Bu memlekette el kadar çocuklara hatta hayvanlara tecavüz ediliyor.Onlarda mı tahrik ediyor, açık giyiniyor? Pisliklere mazeret bulmayın aramayın. Yok efendim açık giyinmişler,rahatsız olanlar varmış...Sütyen takmak mecburi de biz mi bilmiyoruz? Suç teşkil etmeyen kıyafete kimse karışamaz.Karaçarşaf giymek serbest ama ince giyinmek yasak.Hangisi kimi rahatsız ediyorsa öteki diğerine saldırsın madem!!! Demokrasi ,hoşgörü gerektirir.Adamlık ve insanlık da terbiye adap ve saygı gerektirir.
Bu tiplere insanlık yaramaz Müslüman isen dininin gerektiği şekilde yaşa bak o zaman uyaran olurmu. Edep haya diye birşey var. Kalkmış birde şikayetçi olmuş. Yazık.
güvenlikçi kardeş senin yerine lüks arabasıyla yolda geçen biri bu söylediklerini söylese kadın onun kollarına atlar güler nasıl fark ettin der ama garibanın dostu yok anla artık
sutyensiz gezilir mi ahlaksızlar
Sokaklarda sakın açık seçik giyinmeyin sonra güvenlikçilere şikayet eden ajanlar yakalar.
sindirmeye çalışıyorlar,bunlar hep deneme.
Peki bir kaç gün sonrasında AHSEN TV Muhabiri seni Alman tvcilerle konuşurken o civarlarda yakalayınca neden onlarla beraber kaçıştınız sağa sola bunuda açıklada herkez bilsin senin provakatör olup olmadığını.
Bir yorum yaptım yayınlanmadı bu da yayınlanmaz sizin habercilik anlayisiniza ne diyim küfür yoktu herhangi hakaret yoktu olayı 1. Sahistan dinledim ve de anlattım nedir yayınlanmayan
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