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Manisa'da HDP'nin konvoyunda gerginlik

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 21:18 | Son Güncelleme

MANİSA'da, HDP Manisa Milletvekili Adayı Sırrı Sakık'ın parti binası önünde düzenleyeceği miting öncesinde araç konvoyu yapan partililer ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.  Manisa'dan HDP Manisa milletvekili adayı Sırrı Sakık'ın parti binası önünde düzenleyeceği miting öncesinde gerginlik yaşandı.

Manisa'da HDP'nin konvoyunda gerginlik

Nermin UÇTU - İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, HDP Manisa Milletvekili Adayı Sırrı Sakık'ın parti binası önünde düzenleyeceği miting öncesinde araç konvoyu yapan partililer ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.
Manisa'dan HDP Manisa milletvekili adayı Sırrı Sakık'ın parti binası önünde düzenleyeceği miting öncesinde gerginlik yaşandı. Partililer kent merkezinde araçlarıyla konvoy düzenledi. Parti flamaları ve sloganlar eşliğinde Merkez Kavşağı ile Ulupark Mevkii'nden geçen HDP'lilerin sloganlarına tepki gösteren bazı vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını salladı ve 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganlar attı. Bu sırada araçlarından inen bazı HDP'liler ile vatandaşlar arasında arbede çıktı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri gerginliği büyümeden önledi.Çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi alarak konvoyun uzaklaşmasını bekledi.
"BİZ BURAYA KAVGA ETMEYE GELMEDİK"
Gerginlik sonrasında HDP'nin Manisa İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde konuşan Sakık, "Bize saldıranların oyununa gelmeyeceğiz. Korku kuşatmış onları. Ellerine bayrak alıp size saldırmak isteyenlerin oyununa gelmeyeceksiniz. Biz buraya kavga etmeye gelmedik. Bizi kameraya alan polis arkadaşlar, bizim güvenliğimizi sağlayan polis arkadaşlar. Hiçbirinizin ölümü onlar için bir şey ifade etmez. Ama biz bu topraklarda adı polis, adı asker, adı Kürt, Türk her ölümü vicdanımıza mahkum ederiz. Onlara gelecek her kurşun bize gelsin diyoruz. Onlara gelecek her ölüm bize gelsin diyoruz. Ben öleyim, arkadaşlarım ölsün bu genç insanlar için. Biz masum Türk çocukları için de bu acıyı hissederiz. Bizim masum Türk çocukları toprağa gömüldüğü gün gözümüz yaşlı, yüreğimi yaralıdır. Ama onlar cenaze törenlerinde daha önde gözükmek için cenaze sahiplerinin önüne gidip poz vermeye çalışırlar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da HDP'nin konvoyunda gerginlikManisa'da HDP'nin konvoyunda gerginlikManisa'da HDP'nin konvoyunda gerginlikManisa'da HDP'nin konvoyunda gerginlik

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