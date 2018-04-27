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Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 02:44 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iş yerinin deposundaki poşetinin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış, cesedi bulunan bar işletmecisi İbrahim Ateş'in katil zanlısı olarak aranan, yanında çalışan Mesut S., polis tarafından Adana Merkez Otogarı'nda yakalandı.

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

İddiaya göre, 24 Nisan'da 'İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan İbrahim Ateş'in telefonundan dün sabah saatlerinde eşi Ümmügülsüm Ateş'e “İşim uzayacak. Beni merak etmeyin. Bir sorun olursa iş yerinde çalışan Mesut’a söyle. Mesut’tan başkasına güvenme” şeklinde mesaj atıldı.

Eşinin “Neredesin” diye cevap vermesi üzerine İbrahim Ateş’in telefonundan “Ankara’dayım, işim biter bitmez geleceğim, kasaya Mesut baksın demiştim” diye yanıt geldi. Bu mesajlaşmaların ardından eşine telefonla ulaşmaya çalışan ancak başarılı olmayan Ümmügülsüm Ateş, durumdan şüphelenip, polise gitti.

İbrahim Ateş’in gidebileceği yerleri araştıran polis, Ateş’in işlettiği barda da incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmanın sonucu Ateş’in cesedi, başı ve kolları vücudundan ayrılmış, bir çöp poşeti içerisine konulmuş halde bulundu.

ibrahim ates

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ümmügülsüm Ateş'in telefonuna gelen mesaj, işyeri çalışanlarının ifadeleri ve işyerinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu cinayeti, İbrahim Ateş'i yanında çalıştırdığı işçisi Mesut S.nin işlemiş olabileceğini değerlendirdi. Mesut S.'nin Adana'dan Ankara'ya gideceği bilgisine ulaşan polis, şüpheliyi Adana Merkez Otogarı'nda yakaladı.

İŞTEN ÇIKARTILACAĞINI ÖĞRENMİŞ

Mesut S.'nin barda çalışan Alev kod adlı B.U. adlı kadına karşılıksız gönül ilişkisi olduğu, kadının bu durumu patronu İbrahim Ateş'e yansıttığı öğrenildi. Mesut S.'nin işten çıkarmayı planlayan Ateş, bunu diğer çalışanlara söyleyince durumdan haberdar olan Mesut S.'nin cinayeti işlediği düşünülüyor. Gözaltına alınan Mesut S.'nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus cinayet

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