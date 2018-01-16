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Minibüste engelli genci öldüresiye dövmüşlerdi

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 08:22 | Son Güncelleme 8 saat önce

Adana’da engelli bir genci toplu taşıma aracında feci şekilde darp eden saldırganların ifadelerine ulaşıldı. Saldırganların Türkiye'yi ayağa kaldıran olay için söyledikleri 'pes' dedirtecek cinstendi...

Bütün Türkiye’yi ayağa kaldıran ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da müdahil olduğu soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadelerinin ardından tutuklanan zanlılardan biri “Alkollüydüm, pişmanım” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Bir diğer saldırgan ise “Vurduklarımın çoğu denk gelmedi” diyerek yüzsüzlüğünü ortaya koydu. Biri ise “Bize el kol hareketi yaptı” dedi.

“ENGELLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Zanlılara Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadeleri sırasında kamera kayıtlarındaki darp görüntüleri izletildi. “Aleyhteki hususları kabul etmiyoruz” diyen zanlılar devamında en az otobüsteki saldırıları kadar skandal bir tavır ortaya koydu. Zanlılardan birinin ifadesi şöyle: “Alkollüydüm. Engelli olduğunu bilmiyordum. Haberlerde öğrendim. Pişmanım”

“VURDUM AMA DENK GELMEDİ”

Herhangi bir pişmanlık dile getirmeyen diğer bir zanlı ise şunları söyledi:

“Engelli olduğunu bilmiyordum. Zaten vurduklarımın çoğu denk gelmedi. Engelli olduğunu haberlerden öğrendim” Zanlılardan biri ise engelli gencin kendilerine “el kol işareti” yaptığını söyleyerek saldırısına mazeret uydurmaya çalıştı.

Adana’da toplu taşıma aracında işitme engelli Ağit Acun’u (20), darp eden Ahmet G. (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Cumhuriyet savcısı zanlıların ifadesini alarak tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Zanlılar "birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı. (MUSA KESLER Milliyet.com.tr)

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minibüs dayak engelli darp adana

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Okuyucu Yorumları 85 yorum
bu ucuz sokak eşkıyalarına acaba yargı ne ceza verecek.
@fatihaydogdu741 ne cezası, yine salacaklar aramıza başka vukuatlarını da izleyeceğiz. Hangi olmayan adalet, hangi olmayan yargıdan bahsediyorsunuz?
haberlerde yine dinliycez 30 ayrı suçtan sabıkası olan şehir eşkiyası yine birinin canını yaktı diye...
bu pisliklerin cezasını adana halki vermeli
size mi kızsak sizi seyredenlere mi bilmiyorum bir türlü bitmediniz
@aytentekas ANGUT GİBİ İZLEYENLERDE İNSAN DEĞİL VURANLARDA...
Bir anlık öfke kabadayılık bitirdi sizleri
yine adana
Valla mı ? Yemin et...
Üniversite öğrencisiymiş(!), failler. YÖK yasasına madde eklenmeli. Şiddet olayına karışanların kayıtları silinmeli ve hiçbir şekilde af kapsamına alınmamalılar. Belki toplumdaki şiddetin bir kısmına engel oluruz, bölece.
@naciozturk Mayaları bozuksa onlar bu kez daha bir nefretle bu tür şeylere yönelirler.İki ucu b....u değnek anlayacağın.Bir yer olsa da bu tür insanlar orada tutulsa, topluma karışmasa ama yok.
GÜN YÜZÜÜ GÖSTERMEYİN BU YEZİDD KAFİRR KORKAK KABADAYII BOZUNTULARINAA BUNLARR TEK BAŞINAYKENN KEDİİ GİBİİ OLURLAR NESLİNİZZ KURUSUN HELAKK OLUNN İBLİSLERR
@tatusa İNSAN müslüman olup hata günah işleyebilir. bu haber gercekten acı, sosyal buhranları gösteriyor. sen ? adamı kafir yaptın yezit yaptın noluyor ? helak derken yahu o kavga edenler ,izleyen engel olmayanlar , aklını bir tarafa koyan senin gibiler ülkeye zarar veriyorsunuz . cahilsiniz . zorbasınız .
ARABADAKİ DİĞERLERİ DE ERKEK ÖYLEMİ
@neybihazal GÖRÜNTÜDE ÖYLE..
millet saatli bomba gibi geziyor buda cezaların yetersiz olduğunu gösteriyor.
Müebbet güzel olur...
GERİZEKALILAR.....
bunların tüm kemiklerini kıracaksın vede devlet hastanesinede almayacaksın
peki o dolmuştaki kendine insan diyenler ceza almadımı bu ülkede kavga en kolay çözüm insanların bir birlerine vurması hiç iyi bir şeydeğil hele birde bunlara insan denmez 4 kişi bir çocuk dahaya birde özürlü
Biz millet olarak erkek çocuk yetiştirmeyi bil-mi-yo-ruzzzzz..hala ama hala görüyorum erkek egemen sanılıp böyle bir şımartma üste çıkarma ne bileyim bir acayip şeylere büründürme,hani yapar benim oğlum eder benim oğlum.çok üzücü çokk.toplumda kötüler,serseriler olacaktır fakat herkes aman benim başım belaya girmesin diye susarsa daha çokkkk dayak yeriz çokkk.Anamız,bacımız,kardeşimiz,çocuklarımız topluma güvenerek nasıl emniyette olacak.eski bir laf vardı tenhadan gitme kızım,oğlum..Al buyur herkesin içinde olduğu bir minibüs ve erkek çocuk.Çok zoruma gitti yaa ne hale geldik be.
Tamam artık bu engelliyide şöhret edersiniz başımıza iyi oyuncu olur bu engelliden
@mithat_fenmen_1974 DANGALAK
Dolmuştakiler müdahale etmemiş ya işte yeni Türkiye modeli bu! benim çevremde ki çoğu tanıdığım da müdahale etmezdi. İnsanlık ölmüş artık, kendini insan zanneden zavallıların yaşadığı bir toplum olduk artık, hırsızlığa göz yumar, adaletsizliği ses çıkarmaz, korkar çünkü....
Ahh a. cocugu ahhh bize denk gelmiyorki böyle olaylar..1 nizde kickboks cuymus.. Size kicboksun kralını gösterirdimde güzel yaradanım denk getirmiyor.
tecavüz ettim ama cocuk olmadı!!!
TIP ÖĞRENCİSİNİN FETÖ İLE BAĞI ARAŞTIRILMALI KESİN SORULAR ÖNÜNE GELMİŞTİR.
Doktor adayı olanı atsınlar tıp fakültesinden, önce insan olmayı becerebilenler doktor olsun. Şimdi bir de bu şerefsizleri savunacak "avukat" çıkar ortaya, utanmadan.
acaba ne ceza verecekler çok merak ediyorum
Hemen linç kampanyası başlamış siz vuranlardan daha fenasınız belki, orada ilk saniyede bi karışıklık oluyor ,engelli arkadaşta kulağım duymuyor gibi hareketler yapıp dikkat ederseniz birine vuruyor ani sinirle saldırıyorlar, tabi hepsinin girişmesi yanlış savunmuyorum ama anlamamışlardır öfke baldan tatlı
ne salakmis ya bu ifade veren tipler
Doktor olacakmış birde yazık. Hayatınızda ömür boyu silinmeyecek bir leke bıraktınız...
adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanıp 15 yıldan az almazlarsa hakimin allah belasınnı versin. dakikalarca dövdüler öldüresiye. onun bunun çocukları.
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir....... Bunları ibreti alem için topluca dövecen ki onu tatsınlar nasıl bir duyguymuş nasıl bir psikolojiymiş anlasınlar diyete diyet en iyi ceza şeklidir
Lütfen bunları adalet AFFETMESİN.pİŞMANLIK İYİ HAL İNDİRİM UYGULANMASIN. Lisanslı boksör varmış aralarında.Onunda Lisansı iptal edilsin.
Hemen linç kampanyası başlamış siz vuranlardan daha fenasınız belki, orada ilk saniyede bi karışıklık oluyor ,engelli arkadaşta kulağım duymuyor gibi hareketler yapıp dikkat ederseniz birine vuruyor ani sinirle saldırıyorlar, tabi hepsinin girişmesi yanlış savunmuyorum ama anlamamışlardır öfke baldan tatlı.
Yarım su bardağı tuz ruhu, bir metre onbeş santim sağlam yağlı ip, bir çay kaşığı siyanür, altmışbeş santim yuvarlak torna edilmiş sağlam gürgen odunu. sabah, öğle, akşam tok karna. hiçbişeyleri kalmaz.
az önce bir kadın programcı çıkmış ailelerin özrünü dayak yiyen aileye servis etmeye çalışıyor. yahu sen neyin derdindesin. adamlar düpedüz saldırmışlar. aynı şeyler onlara yapılsa çok merak ediyorum ne şekilde davranırlardı. ben olsam bunun bir özür değil kast olduğunu düşünerek böyle bir programa bile çıkmayı reddederdim.
BENCE VURANLAR KADAR O OTURUP İZLEYENLERDE TUTUKLANMALIDIR..
Asıl o şoförün ifadesi alıp cezayı ona keseceksin. Yada halk kesecek.
Sizi okuldan atsınlar ya olmayın doktor falan. sen doktor olsan kime nasıl bir fayda sağlayacaksın ki hadi diyelim engelli olduğunu bilmiyordun ortada hiçbirşey yokken sanki namusuna göz dikmiş gibi o yumruklar tekmeler nedir neyin hıncı bu
bu genç kürt olduğu için bu hale getirildi türkiyede hemen hergün Kürtlere boyle saldırılıyor bu gencin engelli olması bunu medyaya taşımış yoksa haber bile yapmazlardı emin olun ama gün gelir devran döner buda unutulmamalı
ülkeye nin nereye geldiğinin en güzel örneği. 3 kişi 1 kişiye saldırıyor. bunlar adanada elinde tesbih çeke çeke kendilerini erkek zannedip dolaşıyor bunu anladık eeee o dolmuşta bir tane Allah indan korkan müslüman yok mu . eliyle veya diliyle müdahale etsin . galiba hepsi kalbiyle buğz etmiştir.
Helal Olsun Sayın Hakim E fırsat varsa buraya getirilsin o Engelli kardeşimize vuran şahsa neler yapılıyor göstereyim ben ...
adalet varmı görecez
Bunlar doktor olursa insanlar canlarını bunlara mı emanet edecek ? Önce insanlık sonra adamlık daha sonra meslek edinirsin.
içerde size uygulamalı olarak..4 kişi bir garibana nasıl girilir anlatırlar merak etmeyin seni okutup doktor yapan yapacak olan sistemin için tüküreyim.. sen önce insan ol mahlukk
hiç bir şey olmaz, bir iki ay ya yatar yada yatmaz çıkarlar. yaptıklarıda ilahi adalete kalır.
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