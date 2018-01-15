Minibüste insanlık dışı olay! Engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar

Olay, 11 Ocak günü saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre İşitme engelli Agit A. (20), çalıştığı tekstil firmasında hastalanıp hastaneye gitti. Hastaneden çıkıp Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için Topel minibüsüne binen Agit A., burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan lisanslı Kick Boks'cu Ahmet Günsel (20) ve 3 arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebep nedeniyle öldüresiye dövüldü.

KAVGAYI AYIRACAKLARINA OTURUP İZLEDİLER

Bu sırada ise diğer yolcular kavgayı ayırmadan izledi. Korkunç saldırı minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Agit A.'nın bağırarak yardım çığlığı atmasına rağmen 4 kişi tarafından dövülmesi görülüyor.

"CİĞERİM PARÇALANDI"

Olaydan sonra karakola gidip darp raporu alan Agit A.'nın yüzünde ve gözlerinde çeşitli morluklar oluşurken açıklamalarda bulunan kanser hastası anne Cihan A., gözyaşlarını tutamayarak, şunları söyledi:

"Nasıl ciğerim parçalanıyor şu anda. Onların annesinin de ciğeri öyle parçalansın. Adalete bırakıyorum onları. İnsan değildir onlar. İnsan olsa böyle yapmazlardı. O izleyenlerde kendisini adam yerine koymasın. Ben olsam kalkardım. İnsan o çığlığı görünce vicdan varsa dayanamazdım. Zaten yarımım yarımım onlar da ciğerimi parçalamış" ifadelerini kullandı.