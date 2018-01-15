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Minibüste insanlık dışı olay! Engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 00:13 | Son Güncelleme 51 dakika önce

Adana'da işitme engelli Agit A., 4 kişi tarafından minibüste öldüresiye dövüldü. Korkunç saldırı anı minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken engelli gencin kanser hastası annesi Cihan A., "Nasıl ciğerim parçalanıyor şu anda. İnsan değil onlar, adalete bırakıyorum onları" dedi. Olay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Olay, 11 Ocak günü saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre İşitme engelli Agit A. (20), çalıştığı tekstil firmasında hastalanıp hastaneye gitti. Hastaneden çıkıp Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için Topel minibüsüne binen Agit A., burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan lisanslı Kick Boks'cu Ahmet Günsel (20) ve 3 arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebep nedeniyle öldüresiye dövüldü.

KAVGAYI AYIRACAKLARINA OTURUP İZLEDİLER

Bu sırada ise diğer yolcular kavgayı ayırmadan izledi. Korkunç saldırı minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Agit A.'nın bağırarak yardım çığlığı atmasına rağmen 4 kişi tarafından dövülmesi görülüyor.

"CİĞERİM PARÇALANDI"

Olaydan sonra karakola gidip darp raporu alan Agit A.'nın yüzünde ve gözlerinde çeşitli morluklar oluşurken açıklamalarda bulunan kanser hastası anne Cihan A., gözyaşlarını tutamayarak, şunları söyledi:

"Nasıl ciğerim parçalanıyor şu anda. Onların annesinin de ciğeri öyle parçalansın. Adalete bırakıyorum onları. İnsan değildir onlar. İnsan olsa böyle yapmazlardı. O izleyenlerde kendisini adam yerine koymasın. Ben olsam kalkardım. İnsan o çığlığı görünce vicdan varsa dayanamazdım. Zaten yarımım yarımım onlar da ciğerimi parçalamış" ifadelerini kullandı.

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"İNSANLIK DIŞI BİR OLAY"

Abi İsmail A. (28) ise olayı anlatarak, "Kardeşim ben sizi duymuyorum demeye çalıştığı halde 3'ü 4'ü vuruyor kardeşime. Dolmuş şoförü ise kavgayı arkadaşlar arasında olduğunu sandığı için ilk başta ayırmamış ama sonra ayırmış kavgayı. Suçluların birisi Ahmet Günsel cüzdanını düşürüyor orada. Ondan ismini öğreniyoruz. Aranmaları var şu anda ama daha yakalanmadı. İnsanlık dışı bir olay. Kimse araya girmiyor, ayırmıyor. Kardeşimi en çok darp eden Ahmet Günsel lisanslı Kick Boks'cuymuş. Onun her vurduğu silah olarak geçmesi lazım. Gerçekten büyük bir şoktayız" diye konuştu.

Olayla ilgili polisin araştırması sürüyor.

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CHP'Lİ VEKİL PAYLAŞTI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın paylaştığı minibüsün güvenlik kamerası görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Paylaşımın yorum kısımında, dayakçı kişilerin yanı sıra olay anında minibüste bulunup, tepkisiz kalan vatandaşların da eleştirildiği görüldü.

(İHA / DHA)

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bahisleri açıyorum o 3 kişinin toplamda en az 10 darp, 3 taciz kaydı, belkide cezası bile vardır. yerine getirmeyen devlet görevlileri utansın derdim ama devlet görevlileri zaten haysiyetli olsa herhalde toptan istifa ederler idi.
Çok zoruma gitti , çok üzüldüm.ALLAHİM sen bu hakkı onların yanına koyma.
BU ÜLKEE BİTMİŞTİRR KİMSE KİMSEYİİ SEVMİYOR SAYGI SEVGİ ALLAH KORKUSUU HERŞEY BİTMİŞTİRR
Malesef Türkiye günümüz gerçeği
insanlığın fişini çekin daha hayata dönme şansı kalmamış
Bir Allah'ın kuluna ayırmıyor yardım etmiyor izliyor resmen nasıl memleket nasıl bir insan olduk biz böyle.
sen nasıl bir memleketsin ya , nasıl insanlar bunlar , hergün aynı memlekette en az 10 tane bu tarz haber yazıklar olsun!
Nasıl bir canavarlık yerdeki insana nasıl 3 kişi saldırıp canice vuruyor, insan öldürür bunlar. Karşılarındali insan engelli üstelik ve karşılık vermiyor, cezasız kalmamalı, hertürlü şiddete hayır.
helal olsun tuncay özkana
Ak parti vekillerindende bu konuyu gundeme tasiyip en agir sekilde cezalandirilmasini istiyoruz bu canilerin.
Gerçekten müslüman olanların zayıf noktasında Kur'anı Kerim uyarıyor. -Birlik olun -Zalime merhamet göstermeyin (İyi insanlar haklarını istemekte bile tereddüt ederler .... Kur'an o sebeple uyarıyo.... Kötülük yapın demiyor dikkat hakkınızı göz göre göre yedirmeyin diyor... Zalim her zaman hakkından fazlasını alır, bu bilgiyi ters anlıyor ... Bu kitap zalime indirilmemiş ki....Zalimler Kur'an daki bu bilgileri kullanıyor ama maalefet iyi insanlar kullanmıyor. Bu kitap iyi insanlara indirilmiş..!
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