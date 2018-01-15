Minibüste insanlık dışı olay! Engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar

Olay, 11 Ocak günü saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı’nda meydana geldi.
İddiaya göre İşitme engelli Agit A. (20), çalıştığı tekstil firmasında hastalanıp hastaneye gitti. Hastaneden çıkıp Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için Topel minibüsüne binen Agit A., burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan lisanslı Kick Boks'cu Ahmet Günsel (20) ve 3 arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebep nedeniyle öldüresiye dövüldü.
KAVGAYI AYIRACAKLARINA OTURUP İZLEDİLER
Bu sırada ise diğer yolcular kavgayı ayırmadan izledi. Korkunç saldırı minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Agit A.'nın bağırarak yardım çığlığı atmasına rağmen 4 kişi tarafından dövülmesi görülüyor.
"CİĞERİM PARÇALANDI"
Olaydan sonra karakola gidip darp raporu alan Agit A.'nın yüzünde ve gözlerinde çeşitli morluklar oluşurken açıklamalarda bulunan kanser hastası anne Cihan A., gözyaşlarını tutamayarak, şunları söyledi:
"Nasıl ciğerim parçalanıyor şu anda. Onların annesinin de ciğeri öyle parçalansın. Adalete bırakıyorum onları. İnsan değildir onlar. İnsan olsa böyle yapmazlardı. O izleyenlerde kendisini adam yerine koymasın. Ben olsam kalkardım. İnsan o çığlığı görünce vicdan varsa dayanamazdım. Zaten yarımım yarımım onlar da ciğerimi parçalamış" ifadelerini kullandı.
"İNSANLIK DIŞI BİR OLAY"
Abi İsmail A. (28) ise olayı anlatarak, "Kardeşim ben sizi duymuyorum demeye çalıştığı halde 3'ü 4'ü vuruyor kardeşime. Dolmuş şoförü ise kavgayı arkadaşlar arasında olduğunu sandığı için ilk başta ayırmamış ama sonra ayırmış kavgayı. Suçluların birisi Ahmet Günsel cüzdanını düşürüyor orada. Ondan ismini öğreniyoruz. Aranmaları var şu anda ama daha yakalanmadı. İnsanlık dışı bir olay. Kimse araya girmiyor, ayırmıyor. Kardeşimi en çok darp eden Ahmet Günsel lisanslı Kick Boks'cuymuş. Onun her vurduğu silah olarak geçmesi lazım. Gerçekten büyük bir şoktayız" diye konuştu.
Olayla ilgili polisin araştırması sürüyor.
CHP'Lİ VEKİL PAYLAŞTI
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın paylaştığı minibüsün güvenlik kamerası görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Paylaşımın yorum kısımında, dayakçı kişilerin yanı sıra olay anında minibüste bulunup, tepkisiz kalan vatandaşların da eleştirildiği görüldü.
VAHŞET!!! Adana'da engelli bir kardeşimiz kalabalık bir grup tarafından dolmuşta darp edildi! Görüntü ortada! Bu caniliği yapanlar yargı önüne çıkarılıp cezaları verilmeli! İnsan hayatı bu kadar ucuz değil! pic.twitter.com/kU40EXHWDM— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 14, 2018
(İHA / DHA)
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