Ordu'da yanan evde aynı aileden 3 kişi öldü

Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Akkuş ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangında, Sabri Güneş (68) ile oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş (59) yaşamını yitirdi.
Akkuş İlçesi Ortabölme Mahallesi'nde bugün saat 04.00 sıralarında Sabri Güneş'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, mahalle sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürdü.
Yangında alevlerin arasından çıkmayı başaramayan Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş yaşamını yitirdi.
Evin küle döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Leyla cinayetinde yeni gelişme! Ağrı Baro Başkanı: Fail tek kişi değil
Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü
İsrail 800 yardım gönüllüsünü tahliye etti
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay
Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
Rusya'dan flaş açıklama: 1.7 milyon Suriyeli geri dönebilir
Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum