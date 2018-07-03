HABER

Osmaniye Ticaret Odası'nda silahlı saldırı; başkan yaralandı, yardımcısı öldü (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 19:50 | Son Güncelleme

HİSARCIKLIOĞLU OSMANİYE'DE Beraberinde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile birlikte Osmaniye'ye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşerek, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası saldırısı hakkında bilgi aldı.

Osmaniye Ticaret Odası'nda silahlı saldırı; başkan yaralandı, yardımcısı öldü (5)

HİSARCIKLIOĞLU OSMANİYE'DE
Beraberinde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile birlikte Osmaniye'ye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşerek, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası saldırısı hakkında bilgi aldı. Hisarcıklıoğlu daha sonra, silahlı saldırıda yaralanan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Aksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırıda hayatını kaybeden Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un ailesini de ziyaret ederek taziyesini ileten Hisarcıklıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada olayın çok üzücü olduğunu belirterek, "Oda başkanımızın yaralanmasına, Hasan beyin vefatına çok üzüldük. Hem taziye hem bilgi almak için valimizi ziyaret ettik. Başımız sağolsun. Tabi Osmaniye’nin böyle bir şeyle anılması iyi bir şey değil" dedi.

FOTOĞRAFLI

Osmaniye Ticaret Odası'nda silahlı saldırı; başkan yaralandı, yardımcısı öldü (5)

PARTNERBodrum'un ateşini yükseltti!Bodrum'un ateşini yükseltti!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...
Orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak can verdiOrman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü

Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı

Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.