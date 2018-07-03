Otluk alanda korkutan yangın

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, İZBAN hattı üzerindeki otluk alanda çıkan yangın, çevredeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü.
Adalet Mahallesi'ndeki İZBAN hattı Salhane Durağı yakınlarındaki otluk alanda bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 6 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, çevredeki işyerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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