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Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, oyunu kullanmak için geldiği okulda aniden rahatsızlanan 80 yaşındaki Zeynel Kodat, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Turgutlu’da yaşayan Zeynel Kodat, cumhurbaşkanlığı milletvekiliği seçimleri için bugün öğle saatlerinde oy kullanacağı Senem Aka Anadolu Lisesi’ne geldi. Oy kullanmak için okulun giriş kapısına yönelen Kodat, bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kodat’a ilk müdahaleyi okulda oyunu kullanan bir doktor yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık görevlileri tarafından Kodat’a müdahalede bulunulup, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kodat, burada doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

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