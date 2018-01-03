Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

Erzurum'da oturan genç kız, 31 Temmuz'da polisi arayarak imam dayısı A.İ.'nin kendisine 2016 yılında tecavüz ettiğini söylerek şikâyetçi oldu. Dayısının tecavüzü ile hamile kaldığını anlatan kimliği açıklanmayan genç kız, tehditler nedeniyle bunu kimseye anlatamadığını söyledi. 9 Mayıs 2017'de başka bir şehirde özel bir hastanede doğum yaptığını belirten genç kız, "Üzerime battaniye örterek tecavüz etti. 'Bu yaşadıklarını kimseye anlatmayacaksın. Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten kimse sana inanmaz. İmam olduğum için herkes bana inanacaktır. En sonunda sen suçlu çıkarsın' deyip çıktı" dediğini anlattı.

Hakkındaki şikayeti öğrenen A.İ., görev yaptığı Muş'un Malazgirt İlçe Müftülüğü'ne dilekçe vererek görevinden istifa etti. Telefonlarını kapatarak ortadan kaybolan imam, Elazığ'da yakalandı ve 11 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.İ., yeğeni ve evlatlık verilen erkek bebekten alınan kan örnekleri, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'na gönderildi. Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığın'da yapılan DNA incelemesinde bebeğin yüzde 99.99 A.İ.'nin oğlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine A.İ. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçunda 18 yıla kadar, 'tehdit' suçundan da 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.