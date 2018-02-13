'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

Çaycuma'da oturan B.A., Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru O.Ç.'nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.Ç., geçen yıl Eylül ayında 'cinsel taciz' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, O.Ç.'nin, 'cebir tehdit kullanarak kişi hürriyetini yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'cinsel taciz' suçlarından 29 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye göre, polis memuru O.Ç. ilaç içme vakası olarak polis merkezine gelen B.A.'nın ifadesini aldı ve ardından farklı isimde kullandığı sosyal medya hesabından mesaj atarak kızla konuşmaya başladı. O.Ç. daha sonra cep telefonuyla görüşmeye başladığı genç kıza cinsel içerikli mesajlar attı. O.Ç., ifade verme bahanesiyle polis merkezine çağırdığı B.A.'ya binanın yanındaki depoda sarılmaya çalıştı. B.A., bağırıp tepki göstererek dışarı çıktı. Cinsel taciz ve cinsel istismar suçlarını işlediği belirtilen O.Ç. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

O.Ç.'nin yakında hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi. (DHA)