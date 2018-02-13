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'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2018 14:26 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 17 yaşındaki B.A. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan polis memuru O.Ç. (45) hakkında, 29 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddiaya göre polis memuru, ifade verme bahanesiyle polis merkezine çağırdığı çocuğa binanın yanındaki depoda sarılmaya çalıştı.

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

Çaycuma'da oturan B.A., Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru O.Ç.'nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.Ç., geçen yıl Eylül ayında 'cinsel taciz' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, O.Ç.'nin, 'cebir tehdit kullanarak kişi hürriyetini yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'cinsel taciz' suçlarından 29 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye göre, polis memuru O.Ç. ilaç içme vakası olarak polis merkezine gelen B.A.'nın ifadesini aldı ve ardından farklı isimde kullandığı sosyal medya hesabından mesaj atarak kızla konuşmaya başladı. O.Ç. daha sonra cep telefonuyla görüşmeye başladığı genç kıza cinsel içerikli mesajlar attı. O.Ç., ifade verme bahanesiyle polis merkezine çağırdığı B.A.'ya binanın yanındaki depoda sarılmaya çalıştı. B.A., bağırıp tepki göstererek dışarı çıktı. Cinsel taciz ve cinsel istismar suçlarını işlediği belirtilen O.Ç. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

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O.Ç.'nin yakında hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi. (DHA)

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Polis memuru cinsel taciz karakol Zonguldak

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Polis şapkasıyla fotoğraf çekiliyor kız ne tacizi kız zaten yolluymuş.çocukmuş çocuk dediğin ebeveyni ile gider ifade vermeye
Ebeveyninin sağ olup olmadığını bilmeden ne yorum yapıyorsun lan terbiyesiz, namussuz. Bilip bilmeden yollu demek ne demek pedofili pislik.
ACIMAYIN HEMEN MESLEKTEN MEN EDİN VE İÇERİ ATIN ÖNCEKİ HÜKÜMETLERİN DÖNEMİNDE OLDUĞU GİBİ MÜSAMAHA GÖSTERMEYİN
bizim bu kızlardads asker polis sevdası olduğu sürece polis suç bulmayın bence azcık sosyal medyaya bakın girmek istemiyorum artık lanet olsaı yere
Durum anlaşıldı. Öküz öldü ortaklık bozuldu.
bu aralar bu haberler cok cikiyor eger ispatlamadan ger suclanan erkegi iceri atarsaniz bu isin suyu cikacak kiz voyle dedi tamam da hani ispat delil var mi ?
yeni Türkiye nin polisleri tam gaz görevde
rezalet, polis teşkilatının bi elden geçmesi lazım. çürük çarıklar ayıklanmalı. devletimizin bunu yapacak gücü var
Sapik polis ,hirsiz polis derken tuz da koktu anlasilan iyi polisler iceride disaridakiler de böyle...
@ressamibrahimi2017 aynen öyle devletini milletini seven polisleri gülenci diye cezaevine doldurdular buranın Allah ı benim diyen akpolisler istediği gibi at koşturuyor
sağlam kumpas geçmiş olsun ne diyeyim nefis bu adamı vezir de eder rezil de ...
isminin hakkını vermiş
Kim inanır kadir inanır la hakim..yermi..yemiş..tuzaga düşmüşsün polis..hata yapmayacaksın nefsine hakim olacaksın..bedelinide ödersin..ama adım polis mehmet hasan ali değil..teşkilatı kirletmeye halkın yok..terbiyesiz defol ..
KIZ POLİS ŞAPKASI İLE FOTO ÇEKMİŞ BUDA kızın adama komplo kurduğu anlamını taşır gönül rızası olmasa oradan kaçardı gördüğünüz gibi kapıda açık 2. olarak çocuk ebeveyni ile işfade vermeye gider SENARYUO İSE çocuğun ebeveynleri adam dan para istedi adam vermeyincede çocuğpu kullanarak şikayetçi oldular bu benim tahminim
@mehmetakca1976 ha ha ha sende mi polissin
Kime güvenecez biz ? bıktım vallahi bıktım billahi bıktım. Adalet istiyoruz demek ten bıktım. erken seçim istiyecem o da kar etmeyecek ülkede o kadar koyun varki hatti hesabı yok hemde at gözlüklü koyunlar.
12 eylül döneminde Harem polis karakolunda buna benzer bir olay yaşanmıştı.Adanadan evden kaçan 2 genç kız görevli askerlerce ilgi,li karakola teslim edilir.Gece yarısı karakoldan çığlık sesi gelmesi üzerine tesadüfen kızları teslim eden askeri ekip devriyede karakola giderler 3 polşis ve 2 bekçinin kızlara tecavüz ettiği görülür.Askerler polislerin silahlarına el koyup nöbetçi askeri amir Yüzbaşı sener sarpkaya yı çağırırlar.Sonuç ne oldu bilmem ama kızların vesikalandırıldığı ve zührevi hastalıklar hastanesine götürüldüğü bilgisi var.
bir bilgi diyorsunuz,bir diyorsun uz yaşanmıştı,kulaktan dolma hikayelere itimam göstermemenizi salık veririm size.
kizi depoya görüruyor diyosunuz. burada bir bosluk var. bu polis karakolda tek basinami calisiyor kardesim orda bir surü polis varken kizi depoya falan gorurmesi söz konusu bile olamaz. hadi götürdü. kiz bagirdigini söylüyor. hic bir polis gelmemismi bagirinca. öyle bisey varsa diger polislerde bahse konu yere gelmislerdir bu da konuya sahitliklerini gösterir. peki ozaman süpheli polis nsl oluyorda suclamayi kabul etmiyor. buiş tamamen sacmalik. bu iste baska bisey var. tek tarafli yorum yapmayalim. ifadelere ayrintili bakmak lazim.
@omer_koc_j5 ifadelere ayrintili bakmak lazim diyosun,ama bir paragraf dolusu uargilamissin,surda okudugunuz iki uc satir haberle insanlari yargiliyosnuz,bu zihniyetten ne zmn kurtulacagiz
polisin içinde çürük çok acilen temizlenmeli devletin silahıyla vatandaşın malına namusuna göz dikiyor haysiyetsizler gördük dövizciyi soyan polisi falan hıyarşi hiç yok karakola gelen normal vadandaşa bile anormal davranıyorlar davnanış bozukluğu olan adamı ne diye polis yaparsınız kardeşim bu işi cehlinden alıp ehline gerçek türk vadandaşı eğitimli,donanımlı ,vizyonlu kişilerin polis olması lazım çürükler derhal temizlenmeli
akpnin kurduğu polis devletinde akpolis bu kadar güçlü işte buranın Allah ı benim diyen zihniyetten herşey beklenir
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