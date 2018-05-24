Sahurda intihar etti

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Halit Y. (24), sahur vakti tavan arasında kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi, Adıbelli Sokak'ta meydana geldi. Bunalımda olduğu iddia edilen Halit Y., iple kendini çatı katındaki tavan arasına astı. Halit Y.'nin cesedi, yakınları tarafından bulundu.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Halit Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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