Şakalaştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurup, ölümüne neden oldu

YALOVA, (DHA) - YALOVA'da, F.B. (13), şakalaştığı arkadaşı Kerem Karakaya'yı (12) babasına ait pompalı tüfekle başından vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Akköy'de meydana geldi. Babasına ait pompalı tüfeği alan F.B., iddiaya göre, arkadaşı Kerem Karakaya ile oynamak için sürücü kurslarının eğitim alanı bölgesine geldi. Şakalaşma sırasında F.B.'nin elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu Karakaya, başından vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Karakaya'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karakaya, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kerem Karakaya'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası F.B. gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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