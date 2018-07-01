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Sakar Geçidi'nde kaza: 6'sı çocuk 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da, Sakar Geçidi'nde yokuş aşağı inerken freni boşaldığı ileri sürülen minibüs yan yattı, 6'sı çocuk 20 kişi yaralandı. Kaza, geçen yıl aynı geçitte 1 kilometre ilerde meydana gelen 24 kişinin yaşamını yitirdiği midibüs kazasını akıllara getirdi.

Sakar Geçidi'nde kaza: 6'sı çocuk 20 yaralı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, Sakar Geçidi'nde yokuş aşağı inerken freni boşaldığı ileri sürülen minibüs yan yattı, 6'sı çocuk 20 kişi yaralandı. Kaza, geçen yıl aynı geçitte 1 kilometre ilerde meydana gelen 24 kişinin yaşamını yitirdiği midibüs kazasını akıllara getirdi.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Sakartepe Geçidi'nde meydana geldi. Denizli'deki bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler ve ailelerini günübirlik tatil için Muğla'nın Marmaris ilçesine götürmek üzere yola çıkan Göksel Arslan (41) yönetimindeki 20 V 0032 plakalı minibüsün, yokuş inerken, iddiaya göre freni boşaldı. Arslan, minibüsün hızını kesip, durdurabilmek için önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters yöne dönen minibüs, yolun sağındaki trafik levhanalarına çarparak yan yattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaçış rampasına 500 metre kala meydana gelen kazada yaralanan 6'sı çocuk 20 kişi, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz'deki hastanelere kaldırıldı.
Geçen yıl Mayıs ayında, Sakar Geçidi'nde kontrolden çıkıp alt yola savrulan tur midibüsünün otomobilin üzerine düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetmişti.

FOTOĞRAFLI

Sakar Geçidi'nde kaza: 6'sı çocuk 20 yaralıSakar Geçidi'nde kaza: 6'sı çocuk 20 yaralıSakar Geçidi'nde kaza: 6'sı çocuk 20 yaralıSakar Geçidi'nde kaza: 6'sı çocuk 20 yaralı

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