Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Samsun'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarındaki kayalıklar arasında çöp poşeti içinde bir ceset gördü. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridi çekip, cesette inceleme yaptı. İncelemede, bir kadına ait cesedin kafası, kolları ve bacaklarının bulunmadığı tespit edildi.
Tekne ile denizden kıyıya atıldığı değerlendirilen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi. Polis, kimlik tespiti ve olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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