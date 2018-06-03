Şanlıurfa'da TIR'da 93 kilo esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polisin TIR'da yaptığı aramada, 93 kilo esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda oluşturduğu kontrol noktasında bir TIR'ı durdurdu. Sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, dorsede 93 kilo esrar ele geçti. TIR'da bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

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