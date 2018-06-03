Şanlıurfa'da TIR'da 93 kilo esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polisin TIR'da yaptığı aramada, 93 kilo esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda oluşturduğu kontrol noktasında bir TIR'ı durdurdu. Sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, dorsede 93 kilo esrar ele geçti. TIR'da bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?
Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı
Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava
Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar
Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti
Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!
Huawei yeni akıllı saati çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum