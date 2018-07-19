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Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

Mersin'de üniversite öğrencisi Feray Şahin'in (23) evinde tek kurşunla ölümüyle ilgili tutuklanan polis memuru Fatih Burak Aykul'un (27) yargılanmasına devam edildi. Anne Aysel Şahin, savcı tarafından okunan mütalaada sanığın 'kasten adam öldürme' değil, 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan yargılanması yönündeki talebi üzerine baygınlık geçirdi.

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

19 Eylül 2017'de meydana gelen olayda, Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, Mersin'in Mezitli ilçesindeki evinde polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi. Olayın şakalaşma sonucu meydana geldiğini öne süren polis memuru Aykul, çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih Burak Aykul hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASI OKUNDU

Davanın bugünkü celsesine Feray Şahin'in babası Bekir Şahin, annesi Aysel Şahin, aile yakınları ile Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz katıldı. Sanık polis Fatih Aykul da salonda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını okuyan mahkeme savcısı, olayda kasten öldürmeye ilişkin delil bulunmadığı ve bilirkişi raporlarının sanığın ifadelerini destekler nitelikte olduğunu belirterek, sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan değil, 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan yargılanmasını ve tutukluluk halinin sürmesini talep etti.

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ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bunun üzerine mahkeme başkanı tarafların avukatlarına söz verdi. Sanık avukatı, Aykul'un tahliyesini isterken, mahkeme heyeti bu talebi reddedip tutukluluğun sürmesi yönünde karar vererek, tarafların mütalaaya ilişkin detaylı savunma yapılabilmeleri amacıyla duruşmayı 18 Eylül'e erteledi. Duruşmada sonuç bekleyen Feray Şahin'ın ailesi savcı mütalaasına tepki gösterirken, anne Aysel Şahin baygınlık geçirdi.

"TAKSİRLE DEĞİL KASTEN ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANIYORUZ"

Duruşmanın ardından savcılığın mütalasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin ailesinin avukatı Sevim Küçük ise mütalaayı kabul etmediklerini ve mevcut delil durumuna göre eksik olduğunu dile getirdi Sanığın taksirle değil kasıtlı olarak adam öldürme suçunu işlediğine inandıklarını kaydeden Küçük, delillerinde bu yönde olduğunu ifade etti. Kendilerinin mevcut delil durumuna göre ‘kasten adam öldürme’ suçunun oluştuğuna inandıklarını vurgulayan Küçük, “Biz sanığa yöneltilen cinsel saldırı suçu ile nitelikli kasten adam öldürme suçunun işlendiği kanaatindeyiz. Olaydan önce sadece bir iki saat birlikte oturmuş olmaları bu suçun işlenmediği anlamına gelmez. Kadın cinayetlerine baktığımızda çoğunda kadınlar erkek arkadaşları, eşleri, babaları tarafından öldürülüyor. O yüzden bu durum savcılık için hukuki bir gerekçe olmasa gerek. Ama biz iddialarımızın arkasındayız. Sanığın kasten adam öldürme suçunu işlediği üzerinden beyan vermeye devam edeceğiz” dedi.

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Avukat Özgür Akdağ ise adli tıp kurumundan gelen son rapor ile sanığın yalan beyanda bulunduğu, delilleri karartmaya çalıştığının bir kez daha kanıtlandığını iddia etti. Akdağ, “Rapor bizim daha önceki savunmalarımızı destekler mahiyettedir. Söz konusu atışın uzak mesafeden atış olduğu raporla belirtilmektedir. Bu da sanığın silahı kurtarmak için hareket ettiği yönündeki savunmasını çürütmektedir. Ayrıca maktulenin yapılan tırnak arası incelemesinde sanığa ait DNA bulunduğu belirtilmiştir. Sanığın savunmalarında maktule ile herhangi bir fiziki temastan bahsedilmediği halde tırnak arasında DNA bulunması savunmasını çürütmüştür. Bu da Feray’ın direndiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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İHA/DHA

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Anahtar Kelimeler:
Feray Şahin Fatih Burak Aykul Toros Üniversitesi öğrencisi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne okursan ne iş yaparsan yap ilahi kitaba Allahın kuranında bildirdigi hayat tarzına göre yaşamlarımıza yön vermedikçe malesefki bu türden istenilmeyen kötü olaylar hızla ve artarak dahada çogalarak devam edecektir insanlıgın kurutuluşu islamdadır başkada hiç bir çare yoktur
27 yaşında dolu silahla şakalaşan polis memuru. o yaşta o zeka. milletin canı buna mı emanet? ama tabii ki şaka falan yapmıyordu. kesin kız ayrılmak falan istemiştir bu da yedirememiştir. tipik bir ezik erkek modeli.
adalet....o kasten oldurmedı dıyen savcı kendını o annenın yerıne koy.emınım dılım dılım dogramak ıstersın o adamı.gencecık bır hayat gıtmıs daha kasten oldurmemı yok bılmem nemı tartısılıyor.asın gıtsın.
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