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Şehidin yakını bu acıya dayanamadı

YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 15:25 | Son Güncelleme 4 saat önce

Bitlis’in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün yakını, bu acıya dayanamayarak kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis’in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında, Çığ düşmesi sonucu Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz şehit olmuştu. Şehit Hilmiz Öz, Denizli’nin Çivril ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Öz ailesi cenaze sonrası evde taziyeleri kabul ederken, şehidin babası Özer Öz’ün halası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Kamile Tekin üzüntüden kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Tekin, durumun bildirilmesi üzerine şehit evinde bekleyen 112 ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tekin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (İHA)

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
DİYECEK BİR SÖZUM YOK MEKANLARI CENNET OLSUN.ULKEYI YONETENLER BU MUCADELEDEN GERI ADIM ATARLARSA SEHITLERIMIZIN KANI YERDE KALIR GEREKEN YAPILMALI
b. k yoluna gitti niyazi ana senin yerin cennet olsun ama bu yaratığın mekanı cehennemin dibi olsun..
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