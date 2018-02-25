Sınıra JÖH ve PÖH sevkıyatı sürüyor (2)

OPERASYON BÖLGESİNE HAREKET ETTİLER

'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile güvenlik korucuları, İslahiye'deki 'Müşterek Görev Merkezi'nden operasyon bölgesine hareket etti. Operasyon bölgesine gitmek üzere merkezden zırhlı araçlar ve minibüslerle çıkan polis, asker ve koruculara, güzergah üzerindeki Gaziantepliler, Türk bayraklarıyla destek verdi.

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