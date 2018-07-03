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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 5 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Kazada ölenlerin aynı aileden Gökhan (30), babası Naim (64), annesi Şehriban (56), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel (4) olduğu saptandı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı (3)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 5 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Kazada ölenlerin aynı aileden Gökhan (30), babası Naim (64), annesi Şehriban (56), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel (4) olduğu saptandı. İtfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan 4 ceset, diğer cesedin konulduğu İmranlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazada ölen 5 kişilik Özgel ailesinin Gökhan Özgel yönetimindeki 06 ERN 77 plakalı otomobille Ankara'dan memleketleri Ardaha'a gittiği, Hamza Aydemir'in kullandığı diğer otomobilde seyahat edenlerin ise Iğdır'dan İstanbul'a gitmek için yola çıktıkları tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı (3)Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı (3)Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı (3)Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı (3)

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