Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

Ümraniye’de kardeşi ile ekmek almak için evden çıkan dış ticaret uzmanı Canan Ay’ı, aralarında çıkan tartışma sırasında önce kafa atıp darp eden, ardından da genç kadın polis çağırıp, kaçmasın diye mücadele ederken bacaklarından tutarak araçtan yola fırlatan taksici yakalandı.
Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre gözaltına alınan taksici Ş.G.'nin, uyuşturucu bulundurma ve kullanmak suçundan 4, ayrıca mala zarar verme ve mühür kırma suçundan da kaydının bulunduğu öğrenildi.
Genç kadının "Kafa atıp darp etti. Kaçmasın diye aracın arka koltuğuna oturdum. Hareket etti, beni içeri aldı. Bacaklarımdan tutup dışarı attı" dediği taksici, Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılacak.
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