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Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 09:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Ümraniye'de dün bir kadını yolun ortasında aracını durdurarak bacaklarından çekip yola atıp ardından darp eden taksi şoförü yakalandı.

Ümraniye’de kardeşi ile ekmek almak için evden çıkan dış ticaret uzmanı Canan Ay’ı, aralarında çıkan tartışma sırasında önce kafa atıp darp eden, ardından da genç kadın polis çağırıp, kaçmasın diye mücadele ederken bacaklarından tutarak araçtan yola fırlatan taksici yakalandı.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre gözaltına alınan taksici Ş.G.'nin, uyuşturucu bulundurma ve kullanmak suçundan 4, ayrıca mala zarar verme ve mühür kırma suçundan da kaydının bulunduğu öğrenildi.

Genç kadının "Kafa atıp darp etti. Kaçmasın diye aracın arka koltuğuna oturdum. Hareket etti, beni içeri aldı. Bacaklarımdan tutup dışarı attı" dediği taksici, Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılacak.

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
ondan sonrada neden uber diyolar..
4 ayrı sabıka , ama hala taksici . cok ilginc
uberdrn gerısı yalan
en ağır sekilde cezalandirilsin ibrete alem olsun
allah belasını versin ne diyeyim
kadın da kim bilir neden adamı deli etti Allah bilir artık gerçeği
Ondan sonra niye uber kullanılıyor derler işte bundan kaynaklı.
o yüzden uber
buyur burdan yak. gel bunları destekle şimdi, utanmadan ubere laf ederler birde .
Böyle serserilere taksileri verip coluğumuzu cocugumuzu karımızı eşimizi dostumuzu emanet ediyoruz işte
Bunu işe alan taksi sahibinin taksi plakası iptal edilmeli sen neden alıyorsun böyle bir tipi.
Memleketin bekcileri onlar ne cezasi hemen maasa falan baglayin
4 ayrı suçtan sabıka şehir eşkıyaları nolucak ne bekliceksinki
potansiyel katil bu, umarim hakkettigi cezayi alir..
mynet sen bu ara taksi ve taksicilere cok taktin.
Memleketin bekcileri onlar ne cezasi hemen maasa falan baglayin
ne yapsalar müstehak bu tip adamlara. sonra uber soforlerine laf ediyolar once bi insan olun insan ! insallah burnundan getirirler bu adamin
kadina kalkan el kirilsin hele bu tip esnaf denen ticarethanelerde ki kisiler en agir suc ile cezalandirilmalidir
sonra uber e kızıyorsunuz sizin serefsizler
Şaşıran var mı bu habere ?
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