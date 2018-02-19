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Sosyal medyayı sallayan videoda korkunç kırbaç detayı!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 08:07 | Son Güncelleme

Adana’da evinin balkonunda yaramazlık yaptığı gerekçesiyle kemerle golden cinsi iki köpeğini döven şahıs gözaltına alınırken köpekler sahiplendirilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Olay, Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Perçin ‘Kiraz’ ve ‘Limon’ isimli golden cinsi köpeklerini evi dağıtıp yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırmak için kemerle dövmeye başladı.

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Perçin evinin damında köpeklerini dövdüğü sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu polise şikayetçi oldu. Polis şahsın adresini kısa sürede buldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise Perçin’den köpeği alarak hayvan barınağına teslim etti. Perçin ise gözaltına alındı.

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‘Kiraz’ ve ‘Limon’ adli iki köpeğin kısa sürede sahiplendirileceği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
köpek şiddet adana Seyhan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
V AY LANET KAHROLASI CANİ PİSLİK.
candır onlar, can!
aynısını yapın piçe !!!!
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