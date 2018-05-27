Sürücüyü gören dondu kaldı!

Kaza, Afyonkarahisar çevre yolunda meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri savrularak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta parçalanan araç ikiye bölündü.
Yoldan geçen diğer sürücülerin hayretle karşıladığı kaza sonucu araç sürücüsü Sinan T. (24) parçalanan araçtan sağ çıktı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Sinan T. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı.
Yoldan geçen vatandaşla kaza sonrası yola saçılan aracın parçalarını ise cep telefonu kamerası ile görüntülediler. (İHA)
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