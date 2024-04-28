Dünyaca ünlü fizikçiler Fethiye'de buluştu, "2 derece daha artarsa geri dönüş yok" diye uyardı!

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Gencer Başkanlığı’nda, TÜBİTAK ve 7 ayrı üniversitenin destekleri ile düzenlenen, ICSM2024 ve ICQMT2024 konferansının açılışında küresel ısınmaya dikkat çekildi.

"2 DERECE DAHA ARTARSA BİR DAHA GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR NOKTAYA GELECEĞİZ"

İngiliz bilim insanı Çevre dalında Nobel Ödüllü Geoffrey Levermore, konferansta yaptığı açıklamada, "Küresel ısınmayı 1.5 – 1.8 derece arasında tutabilirsek bu bizim için başarı olacak. Eğer dünyanın sıcaklığı gelecekte 2 derece daha artarsa hakikaten biz ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ve bir daha geri dönüşü olmayan bir noktaya geleceğiz." dedi.

Konferansta ele alınan kuantum teknolojilerinin, küresel ısınmayı belli bir seviyede tutulmasında önemli bir rol üstlenebileceğini belirten Levermore, “Bu tür kongreler, dünyadaki bilim insanlarının küresel ısınma konusunda çalışmalarında önemli rol üstlenecektir." ifadelerine yer verdi.

"EĞER KONTROL ALTINA ALINAMAZSA, HEM ÜLKEMİZ HEM DE DÜNYA AÇISINDAN GERÇEKTEN YAŞANAMAZ BİR YER OLACAK"

Konferanslar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ali Gencer, “Konferansımızın asıl amacı, küresel iklim değişikliği ve bunun dünyamıza getireceği değişiklikleri önlemek üzere uluslararası bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkan yeni teknolojilerin tartışılmasıdır. Dünyanın ortalama sıcaklığı artışı eğer kontrol altına alınamazsa, hem ülkemiz hem de dünya açısından gerçekten yaşanamaz bir yer olacak. Yeni dünya düzeninde güç odağı olarak belirlenen kilit teknolojilerin önemli bir yere sahip olacağı aşikardır.“ dedi.

(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





