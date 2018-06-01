Sziget için geri sayım başladı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - MACARİSTAN’da düzenlenen Avrupa’nın en büyük kültür ve müzik festivallerinden Sziget, bu yıl 8-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'den BaBa ZuLa ve Ezhel’in de sanatçı listesinde yer aldığı festivale bu yıl binden fazla Türk’ün katılması bekleniyor.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Tuna Nehri üzerindeki Obudai adasında 1993’ten beri düzenlenen kültür ve müzik festivali Sziget, bu yıl da yüzlerce sanatçı ile yüzbinlerce müzikseveri bir araya getirecek. Dünyaca ünlü indie rock grubu Arctic Monkeys, son dönemin en çok ses getiren kadın şarkıcılarından Dua Lipa, Damon Albarn ve Jamie Hewlett’ten oluşan müzik ikilisi Gorillaz, Oasis ve Beady Eye gruplarının kurucusu ve vokalisti Liam Gallagher, Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey ve dünyaca ünlü rap şarkıcısı Kendrick Lamar’ın da aralarında olduğu yüzlerce sanatçının sahne alacağı festivalde, Türkiye’den de BaBa ZuLa ve Ezhel’in konser vereceği açıklandı.

50’DEN FAZLA SAHNEDE YÜZLERCE PERFORMANS

Geçtiğimiz yıl 50 sahnede yüzlerce sanatçının performans sergilediği festivale, 95 ülkeden toplam 496 bin müziksever katıldı. Avrupa’nın en iyi 5 festivali arasında gösterilen Sziget’e bu yıl yeni sahneler eklenirken, etkinlik sayısı da artırıldı.