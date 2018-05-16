HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 17:29 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza saat 15.30 sıralarında Atakent Mahallesi Kent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TAD 98 plakalı taksi bulvar üzerindeki kavşakta Furkan Avcı yönetimindeki 34 BEV 488 plakalı motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Avcı, kaldırıma çarparak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yerde yatan Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen taksi şoförü ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Furkan Avcı'nın cenazesi olay yerinde ki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Furkan Avcı'nın arkadaşları, taksicilerin motorcuları fark etmesi gerektiğini, taksici ve minibüsçülerin onlarını fark etmediğini belirtti.

(FOTOĞRAF)

Taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldüTaksinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Tanker kapağı işçilere çarptı: 3 yaralıTanker kapağı işçilere çarptı: 3 yaralı
Samsun’da 'ByLock'tan 1 tutuklamaSamsun’da 'ByLock'tan 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ'da genç kızlar cadde ortasında birbirlerine girdi! İşte o anlar!

Elazığ'da genç kızlar cadde ortasında birbirlerine girdi! İşte o anlar!

İzmir'de tecavüze uğrayıp canice yakılan Sibel Çelik'in katil zanlısı halen kayıp!

İzmir'de tecavüze uğrayıp canice yakılan Sibel Çelik'in katil zanlısı halen kayıp!

E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor

E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor

'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.