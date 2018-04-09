TDK’da tepki çeken tanımlamalar! Kadın 'hizmetçi bayan', oğlan 'sapık erkek'

Türk Dil Kurumu(TDK)’nun internet sitesinde yer alan “Güncel Türkçe Sözlük”teki bazı sözcüklerin tanımlamalarına ilişkin tartışmalar bitmek bilmiyor. TDK yetkililerinin “halk tarafından kullanıldığı için sözlükte yer alıyor” açıklamalarına karşın bazı tanımlamalara ilişkin eleştiriler sürüyor.

TDK’YA GÖRE RUS: MOSKOF GÂVURU



Duvar'da yer alan habere göre; TDK, özel isim olan Rus’u, “Rusya Federasyonu’nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse ve Moskof gâvuru” olarak tanımlıyor. TDK’ya göre Moskof’un anlamı “Acımasız, zalim” iken gâvur kelimesinin anlamları ise şöyle sıralanıyor, “Dinsiz kimse; Müslüman olmayan kimse; Merhametsiz acımasız; İnatçı.”

KADIN: HİZMETÇİ BAYAN



TDK sözlüğünde “kadın” kelimesi de tartışmaların merkezinde. “Erişkin dişi insan” anlamının dışında “Hizmetçi bayan” diye de tanımlanan “kadın” sözcüğünün bir anlamı da “Analık ve ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan.”

TDK’nın Güncel Türkçe Sözlüğü’nde “müsait” kelimesinin karşısında yazan ilk anlam, “Uygun, elverişli”. İkinci ve yıllardır tartışıldığı halde değiştirilmeyen ikinci tanımlama ise“Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)”…