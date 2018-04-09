TDK’da tepki çeken tanımlamalar! Kadın 'hizmetçi bayan', oğlan 'sapık erkek'

Türk Dil Kurumu(TDK)’nun internet sitesinde yer alan “Güncel Türkçe Sözlük”teki bazı sözcüklerin tanımlamalarına ilişkin tartışmalar bitmek bilmiyor. TDK yetkililerinin “halk tarafından kullanıldığı için sözlükte yer alıyor” açıklamalarına karşın bazı tanımlamalara ilişkin eleştiriler sürüyor.
TDK’YA GÖRE RUS: MOSKOF GÂVURU
Duvar'da yer alan habere göre; TDK, özel isim olan Rus’u, “Rusya Federasyonu’nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse ve Moskof gâvuru” olarak tanımlıyor. TDK’ya göre Moskof’un anlamı “Acımasız, zalim” iken gâvur kelimesinin anlamları ise şöyle sıralanıyor, “Dinsiz kimse; Müslüman olmayan kimse; Merhametsiz acımasız; İnatçı.”
KADIN: HİZMETÇİ BAYAN
TDK sözlüğünde “kadın” kelimesi de tartışmaların merkezinde. “Erişkin dişi insan” anlamının dışında “Hizmetçi bayan” diye de tanımlanan “kadın” sözcüğünün bir anlamı da “Analık ve ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan.”
TDK’nın Güncel Türkçe Sözlüğü’nde “müsait” kelimesinin karşısında yazan ilk anlam, “Uygun, elverişli”. İkinci ve yıllardır tartışıldığı halde değiştirilmeyen ikinci tanımlama ise“Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)”…
OĞLAN: SAPIK ERKEK
TDK’da ilk anlamı, “Erkek çocuk” olan “oğlan” kelimesinin dördüncü anlamında ise “Cinsel bakımdan erkeklerin zevkine hizmet eden sapık erkek” yazıyor.
Geçen aylarda büyük tartışmaya neden olan ve TDK sözlüğünde hâlen tartışmalı anlamlarıyla yer alan kelimelerden biri de “vazalak”. Sözlükte “Geveze, sözünü bilmez, aptal, serseri” gibi anlamları olan kelime, Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde ise “Alevi, Müslüman olmayıp öyle görünen, Oruç yiyen” diye tanımlanıyor.
Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz
İdeal cinsel birlikteliğin yaşı bulundu!
Son 2019 seçimi anketi yayımlandı! Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül
2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz
Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar
Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum