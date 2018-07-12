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TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 21:24 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.  Kaza saat 18.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi Gültepe Caddesi'nde meydana geldi.

TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi Gültepe Caddesi'nde meydana geldi. Sevda Uçar (33) yönetimindeki 60 BD 529 plakalı otomobil ile Zeynel Arslan yönetimindeki 58 TS 583 plakalı TIR cadde üzerinde çarpıştı. TIR sürücüsünün yara almadığı kazada, otomobil sürücüsü Sevda Uçar ile araçta bulunan Cuma Çağrı Uçar (11), Zeynep Nisa Uçar (12), Pınar Erzincan (18), Elif Naz Hazırbulan (7) ve Rüveyda Hazırbulan (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Sevda ve Cuma Çağrı Uçar'ı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralıları ise Numune Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıTIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıTIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıTIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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