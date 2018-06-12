Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Trabzon’da özel bir hastanede görev yapan doktor Tahsin Y., yaklaşık bir yıl önce ikinci evliliğini H.Y. ile yaptı. Bir süre sonra aralarında şiddetli geçimsizlik başlayan çift, boşanmaya karar verdi. İddiaya göre Tahsin Y., ayrı yaşadığı eşini takip etmeye başladı.
Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; Tahsin Y., Yomra’da sahildeki kayalıklara giden eşi ve 2 kız arkadaşının yanında gördüğü Ö.Y. adlı erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Ö.Y. aracına binip gitti. Otomobiliyle Ö.Y.’yi takip eden doktor, hastane çalışanlarının da aralarında bulunduğu arkadaşlarından yardım istedi. Takip edilen Ö.Y., Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne giderek aracını park etti. Bu sırada iki araçla yanına gelen 6 kişi iddiaya göre Ö.Y.’ye silah gösterip tehdit etti. 6 kişinin kendisini silah zoruyla kaçırmak istediğini ve telefonuna el koyup fotoğraf ve görüntüsünü çekip paylaştığını söyleyen Ö.Y. şikâyetçi oldu.
İddiaları reddeden doktor Tahsin Y.’nin yanı sıra A.Ç. ve H.Ç. tutuklanırken, Ö.A., S.S. ve U.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İtiraz üzerine tutuklu 3 kişi de 4 gün sonra tahliye edildi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, doktor Tahsin Y. ile A.Ç. ve H.Ç. hakkında “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlarından 4 yıldan 13.5 yıla kadar hapis istedi.
Diğer 3 kişi hakkında ise ‘cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıldan 10.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. 6 şüpheli Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.
Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Menbiç açıklaması
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın
Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı
Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı
Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı
Adana sıcakları bu kez motoküvet yaptırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Okuyucu Yorumları 0 yorum