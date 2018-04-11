Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Ümraniye Çakmak Mahallesi Uzunayna Caddesi'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ayhan Nurçin (44) park halinde aracına bindiği sırada maskeli saldırgan park halindeki cipten indi. Nurçin'in aracına yaklaşan saldırgan önce dışarıdan iki el sonra aracın kapısını açarak iki el daha ateş etti.

4 KURŞUN İSABET ETTİ



Saldırganın arka kapısından bindiği cip hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Nurçin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Nurçin'in 2 kurşunun başına, 2 kurşunun ise göğsüne isabet ettiği belirlendi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ



Ayhan Nurçin'in "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu ve cinayet suçundan cezaevine girdiği, birkaç gün önce ise cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. (DHA)