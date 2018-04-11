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Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 12:06 | Son Güncelleme

Ümraniye'de 'Nurçinler' olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Ümraniye Çakmak Mahallesi Uzunayna Caddesi'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ayhan Nurçin (44) park halinde aracına bindiği sırada maskeli saldırgan park halindeki cipten indi. Nurçin'in aracına yaklaşan saldırgan önce dışarıdan iki el sonra aracın kapısını açarak iki el daha ateş etti.

4 KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırganın arka kapısından bindiği cip hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Nurçin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Nurçin'in 2 kurşunun başına, 2 kurşunun ise göğsüne isabet ettiği belirlendi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Ayhan Nurçin'in "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu ve cinayet suçundan cezaevine girdiği, birkaç gün önce ise cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul infaz silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
iyi olmuş, bu tür mafya bozuntulari birbirlerini vura vura yok olsunlar
su testisi su yolunda kırılır boşuna denmemiş bu söz
EYYYY HÜKÜMET, 200 MERMİ HAKKINI 1000 MERMİYE ÇIKARTIRSAN DAHA ÇOOOOK GÖRÜRÜZ BU CİNAYETLERİ...
@a888 lan gerizekalı 4 kurşunla öldürmüş 200 mermi de olsa 4 1000 mermi olsa da 4 şu herşeyi hükümete yıkma hastalığınızdan kurtulmadığınız sürece sizden bi bk olmaz
Bazen içeride olmak daha güvenli
YAZIK HER YÖNÜYLE YAZIK NE OLDU HERŞEY GÜZEL OLDUMU :(
Düzen bızuldu. Ceza arttırmakla olmaz. İnsana yatırım yok. Hiçbir okulda ve meslekte insan eğitimi yok. Din tandaslı parti bile gelse herkes maddi yatırımla övünüyor. Manevi yatırım yok. Bunun dinle de ilgisi yok. Siyasi çekişmeler sivri sözlerle devam eder adalet biterse ülke de biter. Acil önlem alınmalı ama kim alacak
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