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Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 08:29 | Son Güncelleme

Volvo S90 Ambience konsepti, sürücü ve yolculara rahat bir ortam vadediyor. Volvo, bu konsept ile  yolculukları hiç olmadığı kadar keyifli bir hale getirmeyi planlıyor.

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

İsveçli otomotiv devi Volvo, mevcut S90 Sedan modeli temel alan yeni bir konsept geliştirdi. Volvo, bu konsepti ile kullanıcılarına  duyusal deneyim sunan bir araç kabini sunacak. Markanın duyulara hitap eden ilk otomobili Volvo S90 Ambience, 25 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan 2018 Pekin Otomobil Fuarı için hazır. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan arkanın üst düzey yöneticilerinden Martin Andersson, Volvo S90 Ambiance konseptinin sadece Çin için geliştirildiğini açıkladı. Çin, son dönemde İsveçli otomobil üreticisi için son hızla büyüyen bir pazar haline geldi. Volvo geçen yıl bu pazarda 100.000’den fazla otomobil sattı.

Otomobil sektöründe müşterilerine ilk kez duyusal bir deneyim sunan Volvo, sürücülerin ve yolcuların seyehatlerde genellikle stres altında olduklarını düşünüyor. İşte tam bu noktada Volvo S90 Ambience ile tüm bu gergin ortamı bitirmeyi hedefliyor.

Arkanıza yaslanın ve sakin olun!

Özel yapım bu S90 sedan, sesler ve kokular ile senkronize edilmiş yedi güzel görsel tavan temasına sahip. Otomobilin tavanı İskandinav Ormanları, Kuğu Gölü ve Yağmur gibi birçok muhteşem manzaraya dönüşebiliyor. Örneğin özgürlük teması yolcularda dinamik bir ruh hali yaratırken, “Nocturnal” adlı gece teması ise onlara dinlenmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Ayrıca tüm bu görsel temalara Bowers & Wilkins premium ses sisteminden çıkan uygun ses ve dört eşsiz kokudan biri eşlik ediyor.

Yolcular, Volvo S90 Ambience’da farklı sesler ve kokularla senkronize edilmiş yedi görsel temadan birini seçmek için bir akıllı telefon uygulamasını kullanılabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
Volvo S90 Ambienc Volvo

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