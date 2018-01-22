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Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 13:52 | Son Güncelleme 6 saat önce

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde çıkan yangında 85 yaşında bir kişinin ve kızının oturduğu ev kullanılamaz hale geldi. Yanan evinin içerisinde feryat figan eden kadının içler acısı hali ise yürek burktu.

Yangın geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde Aksu'nun Yurtpınar Mahallesi 127 sokak üzerinde bulunan 2 odalı bir evde meydana geldi. 85 yaşındaki Mehmet Çayır ve kızı Sabahat Büyükyıldız’ın (60) oturduğu 2 gözlü evin bir odasından dumanların çıktığını gören mahalle halkı, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Yangın kısa süre evin bir odasının tamamını kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına daha fazla büyümeden müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 odadan oluşan evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Oda içerisinde bulunan her şey ise küle döndü.

“HAYATIM BOYUNCA KAZANDIĞIM HER ŞEYİ KAYBETTİM”

Eşini 5 yıl önce kaybeden ve babasının yanında kalan 60 yaşındaki Sabahat Büyükyıldız ise her şeyini yangında kaybettiği odanın içerisine girerek feryat etti. Küle dönen eşyalarının yanında göz yaşları döken Büyükyıldız, “Hiçbir şeyim kalmadı. Hayatım boyunca kazandığım her şeyi kaybettim. Bir canımı kurtarabildim. Ne televizyonum kaldı ne de buzdolabım kaldı. Komşuya gitmiştim. Yangın elektrik kontağından çıkmış. Ayaklarım ağrıdığı için koşamadım. Evime misafir geldi sandım. Allah düşman başına vermesin. Çok üzülüyorum. Allah’ım yardım et” diye konuştu.

85 yaşındaki Mehmet Çayır ise, “Evimizde ne varsa kaybettik. Hayatımda ne kazandım ise hepsini kaybettim. Sıfıra çıktım” diye seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Aksu EV YANGINI

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
şerefli yürekli bi zengin çıkarda yardım eder inşallah...
oyy kıyamam yaaa lütfen maddi durumu iyi olan güzel insanlardan biri yarım etsin ufak bir ev döşesinler
ah be annem varlığım olsada keşke yardım edebilsem..ama dualarım seninle..inşallah bir hayırsever çıkarda yardım elini uzatır sizlere...
Millet vekilleri 1 haftalık maaşını bağışlasa hayatı kurtulur. Var mı o cesaret hiç birinde :)
birileri yardım elini uzatır inşallahh, Allah yardımcıları olsun.
yansın be gülüm
Ya bilerek yakıyorlar moda oldu bu eski evi yakıp yeni ev verir devlet diye uyanıklık eşyaları sayıyor evi yanan insan öyle bakmaz geç bunları teyze yarın vali gelir hediye verir ne uyanıksınız siz
5 kasım 2015 tarihinde benim ve oğlumun evleri içerisindeki eşyalarla birlikte 40 yıllık birikimim tamamen yandı,yaklaşık 200 bin tl kül oldu.bir şey kurtaramadık.sivrihisar kaymakamlığı ne gerekiyorsa yapılacak dedi,emekli maaşım ve üzerine kayıtlı taşınmaz nedeni ile 4500 tl,bana 5000 tl oğluma nakit,acil afat fonu 6302 tl.yardım yaptı.sivrihisar belediyesi ev yapma yetkimiz yok diye yardım yapmadı konuyu cimere,bimere ilettim.akp li başkan sen beni şikayet ettin diye encümen kararı ile kredilerle yaptığım evimizi yıkma kararı aldı.birim amirlerine bana yardım yapmama emri verdi.Allah büyük.
Komşuya gitmeside ne tesadüf hiç inanmadım ev almak için bilerek evi yakmışsınız konuşmasından ifadesinden belli lafı dolandıran biri 80 yaşında olman seni melek yapmaz uyanıklar
@duygu_1994_omhfp Sevgili küçük oradaki yaşlı insanlar, fakirler ama elindekiler ile mutlular. Böyle acımasız olmamalısın bence, komşuluk ilişkileri de böyle köylerde hala devam ediyor. Hayat senin yaşadığın gibi değil.
hesap numarası açılsa adına ordaki yetkililerce hepimiz yatırırız
sevgili mynet yazdıgım yorumları hiç yayınlamıyorsunuz neden???
haluk levent lütfen bu haberi okusun lütfen nolur
herşey garibanın başına geliyor
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