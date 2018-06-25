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Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yol yapım işinde çalışan 2 çocuk babası Mehmet Akbaş (45) manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

Olay, Hisarcık ilçesine bağlı Tokat köyü yakınlarında meydana geldi. Yol yapım çalışması sırasında Cevdet Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu manevra yaparken Mehmet Akbaş adlı işçiye çarptı. Kamyonun altında kalan Akbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Mehmet Akbaş'ın cenazesi otopsi için Hisarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri hafriyat kamyonunun sürücüsü Cevdet Ö.'yü gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya hisarcık Kaza mehmet akbaş

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