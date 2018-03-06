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Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 08:17 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi’nde çalışan Bülent Ö., kendisi gibi evli ve çocuk sahibi olan sevgilisi Muradiye B.’yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı. Korkunç olayın ardından yasak aşk çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta Belediye Ek Hizmet Binası'nda yasak aşk cinneti yaşandı. Bülent Ö., kendisi gibi evli ve çocuk sahibi olan Muradiye B.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

AYRILMA İSTEĞİNİ REDDETTİ

Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki olay, dün sabah 10.30 sıralarında yaşandı. İddialara göre her ikisi de belediye personeli olan Bülent Ö. (43) ile Muradiye B. (42) bir dönem birlikte oldu. Evli olmalarına rağmen yasak aşk yaşadıkları öne sürülen ikiliden Muradiye B. önceki gün ayrılmak istediğini Bülent Ö.'ye söyledi. Bu durumu kabul etmeyen Bülent Ö. dün kadınla görüşmek için söz konusu adrese geldi.

'YAPMA' DEDİ, DİNLEMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Muradiyle B. görüşme talebini kabul etmeyince, Bülent Ö. montuna sakladığı pompalı tüfekle diğer çalışanları tehdit etti ve kadını bir odaya kilitledi. Bülent Ö., "Lütfen yapma" çığlığına rağmen Muradiye B.'yi göğsünden vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi göğsüne dayayıp yaşamına son verdi. Silah sesleri üzerine diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özel Harekât Timi bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından iki cenaze otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

İKİSİ DE EVLİ VE ÇOCUKLU

Yasak aşk yaşayan sevgililerin evli ve çocuklarının olduğu öğrenildi. Esenyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli Muradiye B., Bülent Ö. adlı şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir" denildi.

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Esenyurt belediye yasak aşk Derinkuyu

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Kadının kocası büyük bir pislikten kurtulmuş.
kimsenin kimseyi oldurmeye hakki yok ama zamaninda kadin şeyine sahip cikabilseymis bunlarin hicbiri yasanmamis olacakti. sonuc olarak herşey kadında biter. birde bu tarz pislik olaylar gunumuzde buyuk oranda hep basortulu kadinlarda kizlarda oluyor. eskiden basortusunden dolayi magdur olan bayanlar vardi. simdi ise bayanlardan dolayi magdur olan basortusu var. birde evlilermis. her insan anne baba olamaz. yazik degilmi geride biraktiginiz cocuklara? bunlarla ayni oksijeni tenefus etmek bile cok uzucu.
allah sasirtmasin kimseyi.
Belediye sokakları köpekten bakımsızlıktan geçişmiyor. Ama başkanından çalışanına kadar yasak aşk almış başını gidiyor
Bu tip haberler iyice çoğaldı, ufak maceralarla başlayıp önü alınmaz tutkuya mı dönüşüyor nedir. Hiç tevessül etmemek lazım başta çocuklar pek çok hayat karardı. Gidenler gitti Allah kalanlara yardımcı olsun.
İki tarafta evli iken eşlerine ihanet etmişler.Bre cehennemi boylayısıcılar çocuklarınızı ve eşlerinizin halini düşünmedinizmi.AKIL YAŞTA DEĞİL BAŞTADIR demiş atalarımız. GEBERENLERE ACIMIYORUM. Bunlar evlatlarına ve geride bıraktıkları eş ve akrabalarına yaptıkları PİSLİĞİ TEMİZLEMİŞLER. Ya kadının kocası bu katledeni vurmuş olsaydı ne olurdu.LAYIK OLDUKLARINA KAVUŞMUŞLAR.
başörtülü bacımıza yakışmamış
AHİRET GÜNÜNE İMAN bittimi kacınılmaz son
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