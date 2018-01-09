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Yaşam savaşı veren iki kardeşin hayatı annelerinin elinde

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 14:07 | Son Güncelleme 1 saat önce

15 gün önce birbirlerini facebook aracılığıyla bulan iki kardeşin, hayat hikayesi yürekleri burktu. İki kardeş mücadele ettikleri hastalığı yenebilmek için annelerini bulmak zorunda.

Yaşam savaşı veren iki kardeşin hayatı annelerinin elinde

Evlatlık verilen ve 15 gün önce birbirini Facebook’ta bulan 2001 doğumlu Esra Fermanlı ile 1998 doğumlu Nurcan Merve Mısırlı kardeşler öz annelerini arıyor. Farklı şehirlerde farklı ailelere evlatlık verilen iki çocuğun biyolojik annesi Bedriye (Belgin) Benderli’yi bulmak zorunda olduklarını ifade eden ve hastalıkla mücadele eden iki kardeşin tek umudu annelerini bulmak. İki kardeş katıldıkları televizyon programında mücadele ettikleri hastalıktan kurtulmak için annelerine seslendi.

Kardeşlerin hastalıklarıyla ilgili kısa bilgiler veren Esra Erol, "İç organlarda kılcal damar çatlaması ve böbrek rahatsızlığı olan iki kardeşin iç organlarında ki damarlar patlıyor ve sürekli kan takviyesi gerekiyor. Çok yaygın bir hastalık değil. Ama uzmanlar eğer anne sağlıklıysa ondan hücre alınıp tedavi bir ihtimal bu şekilde sağlanabiliyor” diyerek arkalarında olduğunu ifade etti.

Annelerini arayan kardeşlerden Esra Fermanlı, “Benden sonra doğan kardeşimin kız çocuğu olduğunu biliyorum. Bu hastalık özellikle kız çocuklarında görülüyormuş, kardeşimde de bu rahatsızlık varsa ve bir yerlerde öldüyse o çocuk, onun hakkını hiçbir zaman ödeyemeyecek. Onu kurtaramadı belki, çıksın bizim canımızı kurtarsın. Benim kaybedecek çok zamanım kalmadı. Biyolojik annemin sevgisine ihtiyacımız yok ama doğurduğu çocuğun peşinde düşüp 3 tüp kanı esirgememesi gerektiğini düşünüyorum. Sesimizi duysun, bir an önce bizi sağlığımıza kavuştursun. Geç kalmadan gelsin!" ifadeleriyle annesine seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
hastalık Facebook

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